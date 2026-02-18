Предприниматели заработали более полутриллиона рублей на размещении средств — ВТБ

ВТБ публикует отчетность по ресурсным портфелям сегмента малого и среднего бизнеса. Так, по сообщению банка, предприниматели этого сегмента, обслуживающие счета в ВТБ, в 2025 году получили 566 миллиардов рублей дохода от размещения своих свободных средств на депозитах и неснижаемых остатках (НСО). Это в 1,5 раза превышает показатель 2024 года.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, депозиты продолжают пользоваться высоким спросом среди предпринимателей. Портфель срочных пассивов банка в этом сегменте достиг 3,9 триллиона рублей. Наиболее динамичный рост продемонстрировали сегменты индивидуальных предпринимателей (+35%) и региональных компаний (+30%).

Сохранение сравнительно высокого уровня ключевой ставки побуждает бизнесменов более активно использовать сберегательный инструмент, подытожили в банке.