«Сыроварню на Ловати» планируют запустить в Великих Луках

Проект создания производства сыров ООО «Сыроварня на Ловати» одобрили по итогам заседания регионального Совета по инвестициям. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, объем инвестиций – чуть более 22 млн рублей.

Скриншоты из видео Михаила Ведерникова / Telegram

Инвестор планирует начать в Великих Луках производство сыров: бурраты, страчателлы и моцареллы.

Компания в ноябре прошлого года стала резидентом агропромпарка «Агрополис», созданного в рамках президентского нацпроекта по поддержке малого предпринимательства.

На производстве будет четыре рабочих места, средняя зарплата составит 62,5 тысячи рублей. 

С целью реализации проекта выделено софинансирование в размере 15 миллионов рублей.

На полную производственную мощность должны выйти в 2027 году. 

