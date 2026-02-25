«Дневной дозор»: Грозит ли Псковской области рост безработицы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Грозит ли региону рост безработицы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Изображение создано с помощью нейросети

В России в последние годы уровень безработицы стремится практически к нулю. Особенно высоким в последнее время был спрос на рабочие профессии. Однако в конце минувшего года некоторые из промышленных предприятий, которые ещё недавно работали в три-четыре смены, стали переходить на сокращённую рабочую неделю и увольнять часть сотрудников. В этой связи многие эксперты высказали опасения о том, что такое развитие событий повышает риск нового витка безработицы, как в 90-е годы прошлого века. Тогда безработица была вызвана переходом к рыночной экономике и распадом СССР. Она характеризовалась массовым обесцениванием профессиональных навыков, а её уровень (только официальный) превышал 1 млн человек. Многие специалисты были вынуждены работать не по профессии, переходя в бизнес, торговлю или сферу услуг, что стало символом эпохи.

Актуальна ли проблема безработицы в промышленности для нашего региона? Есть ли основания опасаться ее роста? Каков риск того, что люди рабочих специальностей окажутся невостребованными и будут вынуждены искать себе работу в других сферах? Эти вопросы мы задали представителям промышленного сектора региона и нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев считает, что угрозы резкого роста числа безработных нет, он поделился данными о ситуации с кадрами в нашем регионе.

«Что касается ситуации на рынке труда, то на сегодняшний день она остаётся стабильной, несмотря на непростую экономическую обстановку. С начала года количество официально зарегистрированных безработных граждан, по оперативной информации министерства труда, пока выросло незначительно и составляет 863 человека; с начала года их число увеличилось порядка на 40 человек. При этом всё равно сохраняется ситуация с дефицитом кадров, в том числе на промышленных предприятиях. Всего, по данным Центра занятости Псковской области, на сегодняшний день количество вакантных рабочих мест составляет почти 6,5 тысяч. Поэтому пока мы, конечно, не можем говорить о каких-то предпосылках для массовых увольнений и сокращений. Да, часть предприятий вынуждена в текущих условиях вводить режим неполного рабочего дня; наиболее крупные из них - это, наверное, два предприятия: «АВАР» и великолукский «Велмаш-Сервис». Пока режим неполного рабочего времени введён до конца февраля, и мы, и коллеги из профильного министерства эту ситуацию видим и мониторим. Центр занятости в случае высвобождения сотрудников оказывает весь спектр услуг по поиску подходящей работы при необходимости и по переобучению. Поэтому ситуация находится под контролем, и массовых сокращений сейчас, по крайней мере, по заявленной официальной информации промышленными предприятиями, не происходит».

Показатели безработицы в Псковской области - по-прежнему исторически минимальные. А из-за того, что наш регион трудодефицитный, многие специалисты, которые по той или иной причине лишаются работы, без особого труда могут трудоустроиться на новое место. Такую информацию озвучила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова. По её словам, речи о росте числа безработных не идёт, скорее наоборот, в регионе наблюдается увеличение занятого населения.

«У нас трудодефицитный регион, он продолжает оставаться таковым, к большому сожалению для нас и наших работодателей. Ежегодно мы формируем прогноз потребности экономики в кадрах, и эта потребность продолжает оставаться, а где-то даже понемногу расти. Где-то она сокращается, а где-то растёт. Это связано, в том числе, с тем, что у нас регион с большим количеством пожилого населения, и существует термин "замещающая кадровая потребность". Это потребность в кадрах на места тех, кто уходит на пенсию. А так как у нас большое количество жителей старше 50 лет, это не пенсионеры, но мы понимаем, что в течение ближайшей семилетки многие из них выйдут на пенсию. Кто-то может остаться работать, а кто-то - нет. Мы понимаем, что, исходя из этого, потребность всё равно есть, была и остаётся. Каких-то рисков именно по высокой безработице мы не видим, в том числе потому, что у нас тенденция за последний год - это увеличение количества занятого населения. Здесь мы говорим не о сокращении безработицы, а об увеличении занятого населения. Это означает, что, во-первых, большее количество людей официально трудоустраивается. Во-вторых, быстрее люди находят работу; они даже, можно сказать, не успевают побыть безработными. Следующее, что я хочу прокомментировать, это то, что переход на неполный рабочий день или в режим простоя не всегда влечёт увольнение. Мы находимся в контакте с нашими работодателями, и действительно имеет место переход людей на другое место работы. Тем не менее многие работодатели проявляют свою социальную ответственность: они выплачивают все необходимые выплаты и, даже иногда делают это сверх своих возможностей, чтобы поддержать работников в этот период. Такие крупные предприятия, как «АВАР», по моей информации, планируют выйти из режима неполного рабочего дня и простоя, что говорит о том, что эти трудности порой носят временный характер».

По словам депутата Государственной Думы от Псковской области, секретаря регионального отделения «​​​Единой России», куратора регионального отделения Союза машиностроителей России Александра Козловского, сегодня многие предприниматели ожидают улучшения инвестиционного климата. А вот опасаться резкого повышения уровня безработицы, по оценке Александра Козловского, точно не стоит.

«Что касается массовой безработицы, она не ожидается и не прогнозируется, правительство постоянно мониторит ситуацию. Мы в Госдуме тоже эту ситуацию мониторим. Но, к сожалению, если полгода, год назад какие-то предприятия не справлялись с объёмом заказов, на сегодняшний день этих заказов уже не хватает, и они переходят на сокращённую рабочую неделю. Это, конечно, ведёт, в том числе, и к сокращениям. Если год назад набирали сотрудников в больших количествах, то сейчас, к сожалению, эти сотрудники уже зачастую могут быть не востребованы. Однако из-за дефицита кадров на других предприятиях, я думаю, что эти люди без труда будут иметь возможность устроиться на новое место работы, поэтому здесь массовую безработицу, наверное, ждать не стоит. Другое дело, что, конечно, за этой тенденцией необходимо следить. И, наверное, один из моментов, который все ожидают, - это улучшение инвестиционного климата в плане возможностей получить более дешёвые деньги, кредиты и займы на инвестиции и развитие предприятий для того, чтобы улучшить работу этих же предприятий. Конечно, этого мы все ожидаем. Но здесь надо понимать, что эти инвестиции нужны не только производственным предприятиям; они нужны и тем предприятиям, которые потребляют продукцию этих производств, которых сегодня, к сожалению, не хватает и которым сегодня также не хватает заказов. Поэтому в целом экономике необходимы инвестиции для того, чтобы эту ситуацию держать под контролем и чтобы наша экономика всё-таки росла, а не входила в стагнацию».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов убеждён, что повторение событий 90-х годов прошлого века с резким ростом безработицы нашему региону не грозит. Как минимум, потому, что причиной в стране была совершенно другая ситуация.

«Это было осмысленное увольнение «АВАРа» и ряда других предприятий, которые перешли на четырёх- или трёхдневный график работы в неделю. Это вынужденное обстоятельство, и всё равно костяк специалистов предприятия сохраняется во что бы то ни было. Да, увольнения есть, но, даже если мы возьмём эти 100 человек и умножим на количество предприятий, которые перешли на трёх-четырёхдневную неделю, то в общей сложности это будет не более пятисот человек. Это маленькая доля в том объёме вакантных мест, которые существуют у нас в области. Сейчас до сих пор требуются на предприятиях квалифицированные специалисты, рабочие специальности, станочники, которые работают не на всех предприятиях - такая, скажем так, сложная ситуация. Хотя, в принципе, никто в шоколаде, как говорят, в бизнесе не живёт. Всё в достаточно натянутом режиме, самой высокой экономии. Никаких лишних затрат нет, идёт только оплата самого необходимого. Плюс мы ещё ждём в середине этого года, начиная со второго полугодия, повышения всех тарифов на коммуналку, на электричество - на всё-всё-всё. Это будет второй виток разгона цен, и всё это будет отражаться на конечной стоимости продукции».

Директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова не исключает вероятности роста числа безработных, как это было в 90-е годы XX века. По ее мнению, покупательная способность населения падает, и, как следствие, растёт число сокращений сотрудников на предприятиях.

«Вы знаете, я не провидец, но та ситуация, которая сегодня складывается, и те меры, которые сегодня имеют место, отрицательны для промышленности. Я говорю в отношении лёгкой промышленности: я не удивлюсь, если будет повторяться такая ситуация, всё-таки я вижу карту машиностроения и отношение к другим отраслям народного хозяйства. Вот на днях буквально говорил Володин (Вячеслав, председатель Госдумы - ред.) о том, что «вы не беспокойтесь, людей мы вам дадим». А зачем нам ваши люди? Они не нужны. Почему не нужны? Потому что сегодня люди ничего не покупают, кроме продуктов питания и аптечных товаров. Если что-то детям надо, то покупают для детей. А для себя, как правило, сегодня уже ничего не покупают».

Риск повышения числа безработных, по мнению генерального директора Псковского завода радиодеталей «Плескава» Виталия Федорова, всё же есть, однако вероятность того, что их число достигнет высокой отметки, невелика.

«Риски такие есть в силу того, что денег не хватает, сбыта как такового нет, продукции надо меньше. Однозначно такой риск есть. У нас был дефицит кадров. Хороших специалистов, понятно, будет держать любой руководитель, потому что это единичные уникумы. Однако один человек, даже если он уникален, не сможет выполнять целый функционал за многих, поэтому на рабочих местах должны присутствовать люди. Таким образом, глобально, опять-таки, риск есть».

Председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников поделился радостными новостями о том, что с марта коллектив предприятия, благодаря предпринятым командой усилиям, выходит на полную рабочую неделю. А также рассказал, почему безработица 90-х в наше время нам точно не грозит.

«Уинстон Черчилль (бывший премьер-министр Великобритании - ред.) говорил, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Рынок труда, очевидно, уже не тот. В девяностые мне было мало лет, но ретроспективно я, как и наши радиослушатели, понимаю, что это была совсем другая экономика: с низкой информированностью населения о рынке труда, соответственно, с меньшей гибкостью, с намного большим перекосом в продажах, чем в производстве, с низкой кадровой мобильностью и худшей транспортной доступностью. Едва ли условный рабочий из Острова, где родилась моя мама, мог, например, узнать о кадровом дефиците в Пскове. Если так, то только случайно. А даже если бы и узнал, то совершенно непонятно, как бы он туда добирался. Сейчас большое количество псковичей живут на два города: между Псковом и Санкт-Петербургом, перемещаются на «Ласточке» или машине. Если брать Санкт-Петербург, то часовая «Ласточка» до Выборга многими воспринимается психологически как метро. Представить такое в девяностые, наверное, было бы невозможно. Сейчас даже на пике кризисов рынок труда ведет себя по-другому, преимущественно используя неполную занятость, да и права сотрудников, которые получают белые зарплаты, защищены совершенно по-другому, чем тогда. Понятно, что есть внешние силы, которые стремятся ослабить российскую экономику. Поэтому очевидно, что по мере достижения договоренности нашими внешнеполитическими службами активность в этом направлении тоже будет снижаться. Так как те же санкции, которые вводятся против России, накладываются на страны, применяющие их, и особенно на предпринимателей оттуда не бесплатно, а путем собственных потерь. Я действительно жду улучшения ситуации во втором полугодии, достаточно существенного».

В сегодняшней программе мы с чиновниками, ответственными за сферу, и капитанами псковского бизнеса оценивали, велик ли риск в нашем регионе столкнуться с резким ростом числа безработных, до недавнего времени трудоустроенных на промышленных предприятиях. Позиция большинства наших собеседников сдержанно оптимистична. Они убеждены, что массовая безработица региону не грозит. Нам остается надеяться на то, что этот прогноз верен, и ситуация в сфере занятости нашего региона будет развиваться по сценарию большинства наших экспертов и представителей предпринимательского сообщества.

Александра Братчикова