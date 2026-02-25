Стимулирование предпринимательства среди ветеранов СВО обсудили псковские депутаты

Изменения, направленные на расширение механизмов социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции, рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Проектом закона Псковской области предлагается уточнить приведенное в статье 1 закона области о государственной социальной помощи понятие «программа социальной адаптации», включив в указанное понятие мероприятия, которые направлены на стимулирование индивидуальной предпринимательской деятельности для участников СВО.

Также предлагается дополнить круг получателей государственной социальной помощи, приведенный в статье 4 закона области о государственной социальной помощи, категорией «Участники СВО и иные лица».

Предоставление государственной социальной помощи в Псковской области в 2026 году будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в соответствии с законом Псковской области от 25 декабря 2025 года № 2680-ОЗ «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в том числе средств субсидий, предоставленных областному бюджету из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

«Затраты бюджета предусмотрены?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков («Единая Россия»).

«453 миллиона на заключение социальных контрактов предусмотрено. С этой категорией граждан мы работали и в 2025 году, 10 контрактов заключили», - пояснила первый заместитель министра по социальной политике Псковской области Татьяна Селиверстова.

«Соответственно, в бюджете это учтено?» - добавил Александр Братчиков.

«Да, все верно, еще в прошлом году», - ответила Татьяна Селиверстова.