Андрей Козлов назвал философским вопрос ценообразования на продукты и предложил ограничить наценки сетей

Механизм формирования цен на основные продукты питания требует философского осмысления и законодательного вмешательства. Такое мнение высказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению депутата, текущая ситуация на рынке зачастую складывается стихийно и не поддается логике простого обывателя. В качестве примера он привел ситуацию на рынке молока.
Такая ситуация, по мнению главы комитета, требует пересмотра существующих норм. Он допустил, что исправить положение можно путем внесения поправок в федеральное законодательство о торговле. В частности, речь идет об ограничении наценок торговых сетей на социально значимые товары — хлеб, яйца, молоко и другие продукты первой необходимости.
