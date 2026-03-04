 
Экономика

Андрей Козлов назвал философским вопрос ценообразования на продукты и предложил ограничить наценки сетей

0

Механизм формирования цен на основные продукты питания требует философского осмысления и законодательного вмешательства. Такое мнение высказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению депутата, текущая ситуация на рынке зачастую складывается стихийно и не поддается логике простого обывателя. В качестве примера он привел ситуацию на рынке молока. 

«Вопрос достаточно философский и в моем понимании, как простого обывателя, (цены - ред.) иногда стихийные. Возьмем к примеру молоко — стоимость молока на полке на протяжении последних 3-4 лет не меняется. Но если брать закупочную цену, она скачет космически. Вот сейчас на полке литр молока стоит 100 рублей, сельхозпроизводителями оно закупается за 30 с лишним. Вроде бы ничего не поменялось, но тем не менее на полках у нас стоит по такой-то цене», — отметил Андрей Козлов.

Такая ситуация, по мнению главы комитета, требует пересмотра существующих норм. Он допустил, что исправить положение можно путем внесения поправок в федеральное законодательство о торговле. В частности, речь идет об ограничении наценок торговых сетей на социально значимые товары — хлеб, яйца, молоко и другие продукты первой необходимости.

«Мне кажется, что в этой части мы себя не контролируем, но это вопрос работы УФАС и, может быть, даже и наших законодателей, с такой инициативой когда-то надо будет выходить и, наверное, что-то с этим делать», — заключил депутат. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026