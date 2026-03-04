Андрей Козлов назвал философским вопрос ценообразования на продукты и предложил ограничить наценки сетей

Механизм формирования цен на основные продукты питания требует философского осмысления и законодательного вмешательства. Такое мнение высказал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению депутата, текущая ситуация на рынке зачастую складывается стихийно и не поддается логике простого обывателя. В качестве примера он привел ситуацию на рынке молока.

«Вопрос достаточно философский и в моем понимании, как простого обывателя, (цены - ред.) иногда стихийные. Возьмем к примеру молоко — стоимость молока на полке на протяжении последних 3-4 лет не меняется. Но если брать закупочную цену, она скачет космически. Вот сейчас на полке литр молока стоит 100 рублей, сельхозпроизводителями оно закупается за 30 с лишним. Вроде бы ничего не поменялось, но тем не менее на полках у нас стоит по такой-то цене», — отметил Андрей Козлов.

Такая ситуация, по мнению главы комитета, требует пересмотра существующих норм. Он допустил, что исправить положение можно путем внесения поправок в федеральное законодательство о торговле. В частности, речь идет об ограничении наценок торговых сетей на социально значимые товары — хлеб, яйца, молоко и другие продукты первой необходимости.