 
Экономика

Диалог бизнеса и власти: Антон Мороз рассказал о целях проведения промышленного форума в Пскове

Межрегиональный промышленный кооперационный форум стартует в Пскове на следующей неделе, 24 марта. Какие цели преследует форум, какие тематики он охватит, рассказал депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

Целью форума гость студии назвал объединение представителей бизнеса, власти и финансовых институтов для обсуждения перспектив промышленного развития региона.

По словам Антона Мороза, форум охватит разные площадки: правительственные здания и выставочные пространства. Участники обсудят перспективы развития промышленности Псковской области, опыт соседних регионов и способы привлечения инвестиций. Особое внимание планируется уделить поиску новых партнеров и заключению соглашений, способствующих развитию промышленных предприятий региона.

«Мы понимаем, что Михаил Юрьевич (губернатор Псковской области - ред.) также окажет активную поддержку проведению данного мероприятия и примет в нем участие. Кроме того, будут проходить различные секционные заседания, которые позволят рассмотреть различные отрасли производства. Естественно, мы будем обмениваться опытом с нашими коллегами из соседних регионов, которые готовы им поделиться. Это будет прямое общение между бизнесом и властью, поиск новых контактов и заключение соглашений, которые должны способствовать развитию бизнес-процессов на территории нашего региона в первую очередь. Мы, конечно, не будем хвалиться, но результаты нашей работы мы покажем. Также мы позаимствуем положительный опыт и сценарии, которые используются в соседних субъектах Российской Федерации, с удовольствием примем их и постараемся развить на территории Пскова», - сказал Антон Мороз.

Среди центральных тем форума он отметил: экономику, промышленность, предпринимательство, аграрный сектор, возможность получения помощи от государства.

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

