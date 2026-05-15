Среднюю предлагаемую зарплату назвали в Псковской области

На рынке труда Псковской области открыто более 6,9 тысячи вакансий, из которых 1 651 — в областном центре. При этом средняя предлагаемая зарплата составляет 47 561 рубль. Традиционно высокий спрос на рабочие профессии не только сохраняется, но и усиливается: их доля достигла 66% от общего числа заявленных работодателями вакансий, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

С начала 2026 года за содействием в поиске работы в Кадровые центры «Работа России» обратились 754 жителя региона. Благодаря помощи карьерных консультантов работу нашли 436 человек — это более половины от общего числа обратившихся.

По данным мониторинга на 28 апреля 2026 года, в регионе зафиксирована потребность в 3 795 специалистах по наиболее востребованным профессиям.

Топ‑10 самых востребованных профессий (по количеству вакансий):

1.  Подсобный рабочий — 1 284 вакансии (средняя зарплата — 47 893 рубля).
2.  Грузчик — 820 вакансий (43 621 рубль).
3.  Аппаратчик крупяного производства — 549 вакансий (49 460 рублей).
4.  Водитель автомобиля — 163 вакансии (52 197 рублей).
5.  Учитель — 118 вакансий (31 961 рубль).
6.  Дворник — 110 вакансий (34 042 рубля).
7.  Продавец-кассир — 100 вакансий (39 530 рублей).
8.  Монтажник технологического оборудования — 100 вакансий (36 000 рублей).
9.  Инспектор — 90 вакансий (44 627 рублей).
10. Оператор животноводческих комплексов — 86 вакансий (49 500 рублей).

Доля рабочих профессий традиционно составляет примерно 65%, на сегодня это 66%. Среди специалистов, наиболее нужных экономике региона, также значатся слесарь по ремонту оборудования котельных (84 вакансии, 46 651 рубль), тракторист (64 вакансии, 65 310 рублей), электрогазосварщик (34 вакансии, 52 048 рублей), электромонтёр (70 вакансий, 49 944 рубля), а также представители сельскохозяйственных профессий — операторы животноводческих комплексов и ветеринарные врачи.

Максимальный уровень оплаты труда зафиксирован у военнослужащих младшего командного состава (125 000 рублей), врачей-анестезиологов-реаниматологов (160 313 рублей), инженеров-конструкторов (86 425 рублей), врачей (95 033 рубля) и укладчиков-упаковщиков (71 139 рублей).

Абсолютным лидером по числу рабочих мест остаётся пищевая промышленность — 1 434 предложения. На втором месте — производство (1 049 мест), замыкает тройку здравоохранение (603 места). Высокий спрос также фиксируется в образовании, ЖКХ и электроэнергетике.

Работодатели всё чаще обращаются в государственные кадровые центры. В Великих Луках количество заявок на подбор сотрудников увеличилось в 29 раз по сравнению с прошлым годом, а в Пскове — в 5 раз. Всего с начала года на портале «Работа России» появилось 485 новых предложений от 249 организаций.

«Наши кадровые центры — это не просто место для поиска вакансий. Мы предлагаем комплексную поддержку: поможем с профориентацией, проведём тестирование, чтобы определить сильные стороны соискателя, и направим на обучение. В рамках нацпроекта «Кадры» соискатель может пройти бесплатное переобучение по востребованным специальностям», - подчеркнула врио директора Псковского областного центра занятости населения Наталия Мозговая.
