 
Экономика

Ожидаемые зарплаты псковской молодежи выросли на 70% за четыре года

0

Работодатели Псковской области за четыре года более чем в полтора раза увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта и кратно повысили спрос на гибкие навыки. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала динамику зарплатных ожиданий и предложений на рынке труда для молодых соискателей в регионе и зафиксировали значительный рост. 

Ожидаемые зарплаты молодежи Псковской области выросли на 70% за четыре года

По данным анализа резюме, медианная ожидаемая зарплата молодых псковичей без опыта работы выросла за четыре года с 25 тысяч рублей до 42,6 тысячи рублей. Рост составил +70%. При этом юноши традиционно запрашивают больше: их ожидания увеличились с 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 25 тысяч до 40 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты для молодых кандидатов без опыта: рост более чем в полтора раза за четыре года

Динамика зарплатных предложений в вакансиях за четыре года также демонстрирует значительный рост: медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 32,7 тысячи до 51,1 тысячи рублей (в 1,6 раза), верхняя граница увеличилась с 67,2 тысячи до 147,4 тысячи рублей (в 2,2 раза), нижняя граница поднялась с 20,4 тысячи до 33,8 тысячи рублей (в 1,7 раза).

Навыки: гибкие компетенции вырываются вперед

Сравнение топ-требований работодателей Псковской области к молодым кандидатам без опыта работы за последние четыре года показывает кратный рост числа упоминаний гибких навыков: точность и внимательность к деталям — в 4 раза, деловое общение — в 1,3 раза, ответственность — в 4,5 раза, обучение и развитие — в 1,9 раза.

Что важно сегодня из специализированных навыков: в 2026 году в Псковской области для молодежи без опыта ключевыми навыками стали активные продажи (рост за четыре года в 1,2 раза), навыки продаж (в 1,2 раза) и выкладка товаров (в 3,1 раза). Также в топ-20 наиболее востребованных навыков вошли умение вести телефонные переговоры (в 1,3 раза), обслуживание покупателей (в 1,8 раза), умение проводить кассовые операции (в 3,9 раза).

«Рынок труда Псковской области для молодежи без опыта за четыре года совершил рывок: зарплатные медианные предложения выросли более чем в полтора раза, требования сместились в сторону гибких навыков и коммуникаций, а опыт перестал быть жестким фильтром. Компании готовы растить сотрудников с нуля, но ждут готовности брать на себя ответственность и работать в команде, обучаться и развиваться в компании», — отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026