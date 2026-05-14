Ожидаемые зарплаты псковской молодежи выросли на 70% за четыре года

Работодатели Псковской области за четыре года более чем в полтора раза увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта и кратно повысили спрос на гибкие навыки. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала динамику зарплатных ожиданий и предложений на рынке труда для молодых соискателей в регионе и зафиксировали значительный рост.

Ожидаемые зарплаты молодежи Псковской области выросли на 70% за четыре года

По данным анализа резюме, медианная ожидаемая зарплата молодых псковичей без опыта работы выросла за четыре года с 25 тысяч рублей до 42,6 тысячи рублей. Рост составил +70%. При этом юноши традиционно запрашивают больше: их ожидания увеличились с 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 25 тысяч до 40 тысяч рублей.

Предлагаемые зарплаты для молодых кандидатов без опыта: рост более чем в полтора раза за четыре года

Динамика зарплатных предложений в вакансиях за четыре года также демонстрирует значительный рост: медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 32,7 тысячи до 51,1 тысячи рублей (в 1,6 раза), верхняя граница увеличилась с 67,2 тысячи до 147,4 тысячи рублей (в 2,2 раза), нижняя граница поднялась с 20,4 тысячи до 33,8 тысячи рублей (в 1,7 раза).

Навыки: гибкие компетенции вырываются вперед

Сравнение топ-требований работодателей Псковской области к молодым кандидатам без опыта работы за последние четыре года показывает кратный рост числа упоминаний гибких навыков: точность и внимательность к деталям — в 4 раза, деловое общение — в 1,3 раза, ответственность — в 4,5 раза, обучение и развитие — в 1,9 раза.

Что важно сегодня из специализированных навыков: в 2026 году в Псковской области для молодежи без опыта ключевыми навыками стали активные продажи (рост за четыре года в 1,2 раза), навыки продаж (в 1,2 раза) и выкладка товаров (в 3,1 раза). Также в топ-20 наиболее востребованных навыков вошли умение вести телефонные переговоры (в 1,3 раза), обслуживание покупателей (в 1,8 раза), умение проводить кассовые операции (в 3,9 раза).