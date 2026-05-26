Псковские налоговики предупреждают об обновлении Единого реестра субъектов МСП

Ежегодное обновление Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (Реестр) проведет Федеральная налоговая служба в автоматизированном режиме 10 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в налоговой службе.

Во избежание автоматического исключения из реестра (за исключением вновь созданных организаций и ИП) необходимо представить в налоговые органы Псковской области налоговую декларацию по итогам 2025 года в зависимости от применяемой системы налогообложения:

по налогу на прибыль организаций;

единую (упрощённую) налоговую декларацию;

по упрощённой системе налогообложения (УСН);

по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН);

по форме 3-НДФЛ.

Также необходимо представить расчёт по страховым взносам за 2025 год с отражением среднесписочной численности на титульном листе.

УФНС России по Псковской области напоминает организациям и индивидуальным предпринимателям, что данные в реестре обновляются на основании сведений за 2025 год:

среднесписочной численности работников;

дохода, полученного от предпринимательской деятельности;

сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов;

данных, представленных в ФНС России в соответствии с частями 5–6.4 и 7.1 статьи 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ, по состоянию на 1 июля 2026 года.

В налоговой службе также обратили внимание на то, что субъекты малого и среднего предпринимательства могут проверить наличие сведений о себе в Реестре. Если сведения не будут обнаружены, необходимо сообщить об этом через сервис «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте ФНС России.