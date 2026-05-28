 
Экономика

Решение о запрете экспорта дизеля и авиакеросина еще не принято

Правительство РФ рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос обсуждался на этой неделе на совещании у вице-премьера Александра Новака, который на мероприятии отметил, что сегодня «приоритетной задачей остается надежное и бесперебойное обеспечение отечественного потребителя топливом в нужных объемах».

По словам одного из осведомленных о ситуации, в настоящее время окончательное решение о запрете «пока не принято». «Регуляторы будут оценивать ситуацию на топливном рынке страны, в том числе следить за экспортом, учитывая высокий спрос на отечественные нефтепродукты на внешних рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке», — сказал он.

По словам еще одно источника, «ясность по данному вопросу появится не раньше конца этой, начало следующей недели». Он отметил, что к этому сроку, Минэнерго может сформировать свою позицию.

Такая мера, как запрет на экспорт топлива очень актуальна, в связи с общей ситуацией на мировом нефтяном рынке, поскольку в результате перекрытия Ормузского пролива и повышения цен на нефть, рынок нефтепродуктов становится в крайней степени привлекательным и прибыльным, отметила доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.

И все же запрет на экспорт дизельного топлива маловероятен, считает генеральный директор Open Oil Market, Сергей Терешкин. «Исторически на рынке ДТ был высокий профицит: предельный объем выпуска дизеля примерно вдвое превышает потребности внутреннего рынка, поэтому прямые запреты для производителей чрезвычайно редки», — отмечает Сергей Терешкин.

Что касается авиационного керосина, его в РФ производят 11-12 миллионов тонн, а потребляют порядка 10 миллионов тонн, напоминает управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Как пишут «Известия» с ее слов, «после полномасштабного мониторинга, правительство может ввести запрет на его экспорт, чтобы застраховать риски дефицита».

