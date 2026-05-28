Топ-менеджер ВТБ исключил введение шестидневки, сделав ставку на автоматизацию

По данным Банка России, уровень безработицы в стране находится на исторических минимумах. При этом российская экономика еще долгие годы будет жить в условиях нехватки трудовых ресурсов, считает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он подчеркнул, что предприятиям следует мотивировать сотрудников рублем и гибкими графиками, а не нормативными или насильственными методами. Выход из ситуации с дефицитом кадров в интенсификации производства за счет цифровизации, платформенных решений, искусственного интеллекта и роботизации, а также в перераспределении ресурсов в пользу высокопроизводительных сегментов.