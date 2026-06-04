 
Экономика

В мессенджере «Макс» появится оплата через СБП

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Сервис от Национальной системы платежных карт (НСПК) будет интегрирован в онлайн-платформу «Макс» в формате мини-приложения для оплаты товаров и услуг по СБП, что позволит исключить необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные, рассказал заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Сегодня НСПК совместно с национальным мессенджером "Макс" и банками развивает платежные сервисы на платформе сразу по нескольким направлениям. Одно из них — создание платежного мини-приложения НСПК внутри платформы "Макс". Наша задача — предоставить пользователям единый удобный инструмент для оплаты товаров и услуг», — сказал Павел Потанин.

Планируется, что пользователи «Макса» смогут с помощью приложения НСПК оплачивать покупки, выбрав любой удобный сценарий.

«В приложении можно будет сформировать QR-код, который пользователь сможет показать на кассе для совершения платежа — оплата пройдет через Систему быстрых платежей. Кроме того, дополнительно разрабатывается возможность получения льгот и скидок в рамках пилота по проекту "Моя карта "Мир" с помощью QR-кода в мессенджере», — добавил Павел Потанин.

По его словам, это позволит не только подтвердить статус льготника, но и автоматически списать средства уже с учетом применяемых льгот и скидок, получить товар или услугу бесплатно.

Также с помощью приложения НСПК в «Максе» можно будет оплачивать покупки «по лицу», привязав счет в СБП или карту «Мир» к биометрии.

В пресс-релизе НСПК также уточнили, что все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности «Mакс».

«Национальный мессенджер и НСПК договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в "Максе". Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя», — рассказали в пресс-службе «Макс».

Ранее VK и НСПК подписали соглашение, в рамках которого было проведено тестирование переводов с использованием Системы быстрых платежей на платформе «Макс». Позднее клиенты ряда банков получили возможность переводить деньги друг другу.

«Макс» — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение «Макс» включено в реестр российского программного обеспечения, пишет «РИА Новости».

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