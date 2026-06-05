На ПМЭФ спрогнозировали новый рекорд банковской прибыли

Российские банки могут заработать рекордную прибыль уже в 2027–2028 годах — такой прогноз дал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 триллиона рублей чистой прибыли.

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6–3,9 триллиона рублей, в 2027 — до 4,1 триллиона. Дальше показатель будет только расти. «Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027–2028 годах», — сказал топ-менеджер.

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 миллиарда рублей чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия.