Рост экспорта животноводческой продукции из Псковской области увеличился на 19%

С начала 2026 года должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 838 партий животноводческой продукции объемом 21 тысяча тонн. Этот показатель на 19% превышает аналогичные данные прошлого года, когда экспорт составил 17,6 тысячи тонн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В этом году география отгрузок расширилась благодаря добавлению Филиппин в список стран-импортеров, который остался прежним и включает восемь стран. Наибольший объем экспорта составило мясо и мясная продукция: 379 партий свинины весом 10 тысяч тонн отправили в Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая, Азербайджан, Сербию, Грузию и на Филиппины. Также 374 партии свиных субпродуктов общим весом 9,7 тысячи тонн отгрузили в Китай, Вьетнам и на Филиппины.

В Эстонию отправили 67 партий рыбы и рыбопродукции общим весом 127,7 тонны. В Азербайджан и Грузию доставили 17 партий рыбных консервов весом 269,6 тонны. Кроме того, в САР Гонконг Китая экспортировали 12,2 кг мускуса кабарги.

В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов государственные инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности, предъявляемым странами-импортёрами.