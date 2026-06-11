Что делать со сбережениями на фоне смягчения денежно-кредитной политики, ответили в ВТБ

По мере снижения ключевой ставки, депозиты на определенных сроках теряют свою привлекательность. Как перестроить сберегательную стратегию в меняющихся условиях, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

Эти рекомендации фактически очерчивают консервативный подход к управлению личными финансами на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ: ключевая ставка опустилась с 21% в начале 2025 года до 14,5% к апрелю 2026-го, и рынок закладывает дальнейшее ослабление.

В первую очередь Пьянов сказал о вкладчиках, которые на фоне снижающихся ставок хотят зафиксировать максимальную доходность. По его оценке, оптимальными сроками размещения сейчас выступают шесть месяцев и год.

«Большинство аналитиков прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки. Если отталкиваться от этого прогноза, важно выбрать правильную срочность вкладов, желательно достаточно длинную, но не слишком длинную, чтобы не пропустить смену тенденции. Трёхлетний вклад — это слишком, а вот правильная опция — шестимесячный вклад или годовой», — пояснил он.

Кроме того, спикер сформулировал принципы для начинающих частных инвесторов, тех, кто из-за цикла снижения ключевой ставки хочет перейти в более сложные финансовые инструменты.

По словам Пьянова, вход на фондовый рынок стоит начинать не с ожидания быстрой прибыли, а с честного ответа на вопрос о приемлемом уровне потерь. «Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять всё», — подчеркнул он. Второй совет прямо вытекает из первого: инвестору следует заранее определить, какой уровень просадки счёта не вынудит его совершать панические продажи и как он психологически отреагирует на «красную зону». Еще один важный совет - дифференциация вложений. Не в одну акцию, а по разным «корзинам» и инструментам.

По сути, ВТБ сигнализирует массовой аудитории: эпоха «лёгких» 20-процентных депозитов заканчивается, однако переход в акции требует дисциплины и готовности к временным убыткам, а само размещение накоплений должно быть распределено между разными классами активов.