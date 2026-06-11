Что делать со сбережениями на фоне смягчения денежно-кредитной политики, ответили в ВТБ

По мере снижения ключевой ставки, депозиты на определенных сроках теряют свою привлекательность. Как перестроить сберегательную стратегию в меняющихся условиях, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.
Эти рекомендации фактически очерчивают консервативный подход к управлению личными финансами на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ: ключевая ставка опустилась с 21% в начале 2025 года до 14,5% к апрелю 2026-го, и рынок закладывает дальнейшее ослабление.
В первую очередь Пьянов сказал о вкладчиках, которые на фоне снижающихся ставок хотят зафиксировать максимальную доходность. По его оценке, оптимальными сроками размещения сейчас выступают шесть месяцев и год.
Кроме того, спикер сформулировал принципы для начинающих частных инвесторов, тех, кто из-за цикла снижения ключевой ставки хочет перейти в более сложные финансовые инструменты.
По словам Пьянова, вход на фондовый рынок стоит начинать не с ожидания быстрой прибыли, а с честного ответа на вопрос о приемлемом уровне потерь. «Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять всё», — подчеркнул он. Второй совет прямо вытекает из первого: инвестору следует заранее определить, какой уровень просадки счёта не вынудит его совершать панические продажи и как он психологически отреагирует на «красную зону». Еще один важный совет - дифференциация вложений. Не в одну акцию, а по разным «корзинам» и инструментам.
По сути, ВТБ сигнализирует массовой аудитории: эпоха «лёгких» 20-процентных депозитов заканчивается, однако переход в акции требует дисциплины и готовности к временным убыткам, а само размещение накоплений должно быть распределено между разными классами активов.