Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых

Совет директоров Банка России 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых, сообщили в ЦБ.
ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.