 
Экономика

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых

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Совет директоров Банка России 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25% годовых, сообщили в ЦБ. 

«Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но в целом остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», - рассказали в Банке России.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

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