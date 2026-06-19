 
Экономика

Молодые специалисты ЗАО «ЗЭТО» готовятся представить регион на форуме «Инженеры будущего»

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Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский встретился сегодня, 19 июня, с молодыми специалистами ЗАО «ЗЭТО», которые уже в ближайшие дни представят предприятие и регион на XIV Международном промышленном форуме «Инженеры будущего-2026» в Тульской области. Об этом Александр Козловский сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Депутат Государственной Думы обсудил с молодыми специалистами планы делегации, направления работы на форуме, проекты, которые ребята готовят к представлению, а также организационные вопросы предстоящей поездки.

«Уверен, что участие в таком масштабном мероприятии даст молодым инженерам новые знания, профессиональные контакты и свежие идеи для развития отечественной промышленности. Особенно приятно, что результаты прошлогоднего участия уже нашли практическое воплощение», — отмечает Александр Козловский.

Именно благодаря инициативе молодых специалистов «ЗЭТО» и поддержке Союза машиностроителей России в Псковской области появился молодежный инженерный форум «СпектрУМ», напомнил парламентарий и уточнил, что в этом году он пройдет уже во второй раз.

Также обсудили отправку детей сотрудников предприятия в детский лагерь «Звёздный», который традиционно работает в рамках форума «Инженеры будущего». В лагере для ребят подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа.

«Такой формат позволяет не только интересно и активно провести летние каникулы, но и познакомиться с инженерными и техническими направлениями, расширить кругозор, найти новых друзей из разных регионов страны», — комментирует Александр Козловский.

В рамках встречи он вручили членские билеты новым членам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.

 
«Рад видеть, что ряды организации пополняются инициативными и неравнодушными людьми, которые связывают свое будущее с развитием промышленности и инженерного дела. Благодарю участников встречи за открытый разговор, заинтересованность и стремление двигаться вперед. Именно такая молодежь формирует технологическое будущее нашей страны», — резюмирует Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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