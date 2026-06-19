Молодые специалисты ЗАО «ЗЭТО» готовятся представить регион на форуме «Инженеры будущего»

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский встретился сегодня, 19 июня, с молодыми специалистами ЗАО «ЗЭТО», которые уже в ближайшие дни представят предприятие и регион на XIV Международном промышленном форуме «Инженеры будущего-2026» в Тульской области. Об этом Александр Козловский сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Депутат Государственной Думы обсудил с молодыми специалистами планы делегации, направления работы на форуме, проекты, которые ребята готовят к представлению, а также организационные вопросы предстоящей поездки.

«Уверен, что участие в таком масштабном мероприятии даст молодым инженерам новые знания, профессиональные контакты и свежие идеи для развития отечественной промышленности. Особенно приятно, что результаты прошлогоднего участия уже нашли практическое воплощение», — отмечает Александр Козловский.

Именно благодаря инициативе молодых специалистов «ЗЭТО» и поддержке Союза машиностроителей России в Псковской области появился молодежный инженерный форум «СпектрУМ», напомнил парламентарий и уточнил, что в этом году он пройдет уже во второй раз.

Также обсудили отправку детей сотрудников предприятия в детский лагерь «Звёздный», который традиционно работает в рамках форума «Инженеры будущего». В лагере для ребят подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа.

«Такой формат позволяет не только интересно и активно провести летние каникулы, но и познакомиться с инженерными и техническими направлениями, расширить кругозор, найти новых друзей из разных регионов страны», — комментирует Александр Козловский.

В рамках встречи он вручили членские билеты новым членам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России.