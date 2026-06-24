«Дневной дозор»: Как бизнес переживает увеличение налогов?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как бизнес переживает рост НДС, нужно ли снижать налоговое бремя?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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С 1 января 2026 года в силу вступили налоговые изменения, базовая ставка НДС была повышена с 20 до 22%. С нового года эквайринг, процессинг операций по банковским картам и переводы через СБП тоже облагаются налогом по ставке 22%. Также был отменен пониженный тариф 15% для большинства субъектов МСП, что вызвало у многих представителей бизнеса серьезные опасения. Льгота сохранилась не для всех — её оставили только для приоритетных отраслей (производство, электроника, транспорт, социально значимые сферы при соблюдении условий). Но для многих компаний, особенно в торговле и строительстве, правила изменились.

Эти новации для бизнеса означают рост налоговой нагрузки и других издержек. Некоторые предприниматели придерживаются мнения, что особенно тяжело придётся тем компаниям, у которых и так небольшая наценка, например, в розничной торговле или сфере услуг. Им предстоит выбор: работать в меньший плюс или рисковать, поднимая цены.

С того момента, когда налоговая ставка была поднята, прошло уже почти полгода. Мы решили узнать у представителей предпринимательского сообщества, как это повышение и другие законодательные новации сказались на самочувствии бизнеса. Как предприниматели переживают рост НДС? Нужно ли снижать налоговое бремя? Об этом и не только в программе «Дневной дозор».

По словам депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководителя областного отделения Союза промышленников и предпринимателей Александра Козловского, налоги поднимаются не потому что кому-то так захотелось или кто-то считает, что бизнес много зарабатывает. По его оценке, повышение налогового бремени для предпринимателей – это временная вынужденная мера, но и его снижения ожидать в ближайшее время не стоит.

«Рост любого налога — это для бизнеса негативный фактор, который в любом случае сказывается на его финансовых результатах. Тем более что у многих предприятий есть переходящие контракты, и НДС не всегда возможно переложить на следующего покупателя продукции и товаров. Поэтому, когда у вас жёсткие контракты, это приводит к дополнительным финансовым затратам. Но прошло полгода, и сейчас уже большинство предприятий перестроилось. На сегодняшний день, вероятно, все работают в новых условиях. Однако я хотел бы отметить, что любые изменения — это всё-таки временные меры, о чём заявляли и президент, и правительство. Мы постоянно работаем с депутатами, особенно в комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Работая непосредственно с аудиторией, а это руководители и коллективы промышленных предприятий, мы фиксируем эту ситуацию и взаимодействуем с правительством в этом направлении. Чем меньше налоги, тем меньше нагрузка на бизнес, и тем он будет более конкурентоспособным. Но мы проходим через разные ситуации, и на сегодняшний день экономика нашей страны такова, что мы вынуждены повышать налоги для обеспечения доходной части бюджета. В будущем это произойдёт (снижение нагрузки на бизнес - ред.), но сейчас, в данный момент, этого не будет».

Руководитель реготделения «Деловой России», председатель совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников убежден, что увеличение налога на добавленную стоимость следует принять как данность. Он объяснил, почему считает повышение НДС отнюдь не худшим решением.

«Хорошо есть вкусно, плохо есть невкусно. Хорошо, когда налоги низкие, хуже, когда налоги высокие. Но, как правило, повышение налогов связано с объективными причинами. Я думаю, что во многом это нужно воспринимать как данность. Что касается НДС, то это бюджетообразующий налог. Он основывается на выручке, а выручка — это наиболее прозрачный показатель. Ранее существовала шутка: «Выручка — это факт, прибыль — это искусство бухгалтера». Поэтому, с точки зрения сбора налогов, НДС гораздо лучше администрируемый налог, потому что он зависит от наиболее очевидного показателя деятельности любой организации. Его повышение в данном случае логично. Опять-таки отмечу, что у нас есть группы товаров, на которые установлен сниженный НДС или на которые НДС нет вообще. Поэтому в целом я думаю, что это тот налог, который в сложившейся ситуации можно было поднять более безболезненно. Я считаю, что решение построить такую налоговую конструкцию было правильным и нанесло меньший ущерб рентабельности бизнеса по сравнению с любыми другими возможными вариантами и налогами».

По оценке президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова, от повышения налога на добавленную стоимость потерпят неудобства не столько производители товаров и услуг, сколько их потребители.

«Налог на добавленную стоимость является самым собираемым и самым контролируемым налогом из всех, которые существуют. Почему? Потому что его администрирование поставлено на 100%. Все возможные серые схемы, связанные с бумажным НДС и возвратами, жестко пресекаются и отлично отслеживаются. Поэтому однозначно увеличение ставки на 2% — это в целом оправданное решение. Кроме того, если мы будем говорить об упрощенной системе налогообложения, то снижение общего объема оборота с 60 до 20 миллионов рублей приводит к тому, что многие предприниматели переходят на НДСную систему. В результате 5% для большинства становятся актуальными, и они начинают генерировать этот НДС. Уровень сборов НДС увеличивается. Понятно, что ни одно доброе решение не проходит даром, и если бизнес вынужден платить, то эта плата за его работу однозначно перекладывается на покупателей, на потребителей — на меня, на вас, на всех, кто так или иначе покупает эти товары и услуги. В конечном итоге мы стали платить несколько больше за ту традиционную продукцию, которую покупали при других ставках налога на добавленную стоимость. Это та неизбежность, которая коснулась нас всех. И здесь нельзя говорить только о бизнесе: бизнес всегда вынужден перекладывать свои издержки в цену конечной продукции или услуги».

По наблюдениям уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева, повышение НДС на 2% не так сильно ударило по бизнесу, чего нельзя сказать о введении НДС для тех предпринимателей, кто пользовался упрощенной системой налогообложения.

«Для бизнеса, я думаю, это не сильно изменило ситуацию. Рост не такой большой, и, соответственно, данная ставка подлежит налоговому вычету, поэтому, в принципе, это сказалось лишь на цене товаров и услуг. Если говорить о налоговой реформе в целом, то она затронула также введение НДС для упрощённой системы налогообложения из-за снижения лимитов применения данной ставки. В этой части, конечно же, у бизнеса появилась довольно весомая нагрузка. Фактически это дополнительные пять, а то и семь процентов НДС, который не подлежит налоговому вычету. Вот здесь микро- и малый бизнес действительно заявляет о том, что их затраты выросли. Соответственно, спрос не увеличился, и для них это серьёзная нагрузка. Поэтому многие сейчас в начале года больше думают об оптимизации своей деятельности, чем о росте и инвестициях».

Несмотря на то, что, по мнению директора группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Дениса Иванова, делать какие-то экономические прогнозы на сегодняшний день трудно, в том, что снижение налогового бремени может благостно повлиять на бизнес, он уверен. Предприниматель рассказал о том, как его производство справляется в условиях повышенного НДС.

«Продажи падают, налоги растут. Чего хорошего? Ситуация в стране понятна, но нагрузка очень сильно возросла. Налоги растут, камеральные проверки увеличиваются тоже. Всё это объяснимо: нужны деньги государству. Поэтому вся эта нагрузка ложится на плечи бизнеса, как всегда. Экономика падает уже, наверное, год как минимум, если не больше — уже на второй пошёл. Это происходит практически везде. Что касается строительства, то здесь всё связано со ставкой, когда 21% — все стройки останавливаются, люди несут деньги в банк. Соответственно, объём продаж снижается, а расходы у всех растут. Люди хотят индексации зарплат и так далее. Всё, что мы имеем на сегодняшний день, это только благодаря бизнесу. Импортозамещение и всё остальное — несмотря на все эти ограничения и санкции, если бы не наши бизнесмены, которые очень гибкие, у нас сейчас были бы очень большие проблемы с потребительским рынком. Государству нужно принимать объективные решения. Понятно, что бизнес — это корова, которая даёт молоко, но может так случиться, что она просто перестанет его давать. Я понимаю, что некоторые компании уже находятся на грани. Сейчас ставка отскакивает, но экономика цикличная. Если ставку опустили, это не приведёт к изменениям в экономике мгновенно. Как правило, в зависимости от отрасли, этот цикл может быть долгим. Например, в строительстве от возведения дома до его продажи проходит несколько лет. Поэтому эффект от снижения ставки мы ощутим только через полгода-год».

Экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников уверен в необходимости снижения налогового бремени, в первую очередь для малого и среднего бизнеса. В противном случае он назвал два отнюдь не радужных сценария для дальнейшего развития бизнеса.

«Малому бизнесу всё равно, за что платить: налоговую ставку, коммунальные платежи или что-то другое. Как только у него не сходится дебет с кредитом, то есть доходы и расходы, малый бизнес идёт двумя путями: либо заканчивает свою деятельность, либо уходит в тень. Именно это в большей степени происходит на сегодняшний день. Поэтому обороты и количество предпринимателей, возможно, формально не снижаются по разным причинам, но я думаю, что налоговые доходы бюджета всё равно падают на всех уровнях: и муниципальном, и региональном, и федеральном. Необходимо приводить всё к балансу, когда предприниматель понимает, что платить налоги нужно, но делать это следует в таком объёме, чтобы у него оставалась мотивация осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Если этого не будет, предприниматель работать не будет. Поэтому, конечно, нужно стремиться к балансу. На сегодняшний день этот баланс смещён в сторону увеличения налоговых обременений, что негативно сказывается на общем состоянии малого предпринимательства».

По словам директора холдинга «NPN» Игоря Савицкого, на его заводе механических приводов с января заказы сократились в три раза. Причиной он считает несколько факторов, и неподъемное налоговое бремя замыкает этот список.

«С чем это связано? Я думаю, что дело не только в налогах. Не стоит думать, что все проблемы возникают из-за больших налоговых нагрузок. Здесь есть и другие факторы. Во-первых, это курс рубля, который составляет 73 (к доллару - ред.). Рынок заполонили китайские товары, и мы не можем ничего продать, покупая всё оттуда. Во-вторых, у предприятий просто нет денег для покупок. Даже если они не покупают китайское, у них всё равно нет средств для приобретения товаров. И только на третьем месте стоят налоги. В принципе, сейчас они никого не интересуют. Россия по налогам вошла в первую десятку мира, занимая почётное шестое или седьмое место по увеличению налогов. В Китае налоги по этим коэффициентам в два раза ниже. Как я могу конкурировать с китайской продукцией, которая совершенно спокойно попадает на наш рынок? Да никак. Поэтому, если мы хотим нормального развития экономики, доллар должен стоить 120—140 рублей. Он должен подняться в два раза по отношению к рублю. Тогда мы сможем приблизиться по цене к китайской продукции. Что касается налогов, то сейчас предприятия работают всего три-четыре дня в неделю, и никто толком не почувствовал этого налогового бремени, потому что поступлений нет. Конечно, налоги надо снижать, иначе мы не будем конкурентоспособны».

В программе наши собеседники рассуждали о том, как же повышение НДС и другие законодательные новации повлияли на самочувствие бизнеса региона. Одни собеседники убеждены, что повышение НДС – это мера вынужденная, но временная. Кто-то считает, что на сегодняшний день не так страшен повышенный налог на добавленную стоимость, как ожесточенная конкуренция с китайским рынком. Однако очевидно, что больше всего страдает малый и средний бизнес, причем не столько от повышения налога на добавленную стоимость, сколько от снижения порога доходов для уплаты НДС для большинства субъектов МСП. По самым мрачным прогнозам, это может привести к тому, что в малом бизнесе на плаву останутся лишь единицы, остальные же вынуждены либо уйти в тень, либо закрыться.

Александра Братчикова