Александр Козловский: Один из основополагающих моментов Народной программы – развитие экономики

Один из основополагающих моментов Народной программы – развитие экономики, заявил победитель предварительного голосования, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский на съезде партии в Москве 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Парламентарий отметил, что многие мероприятия, направленные на достижение этих целей, проводят в партнерстве с Союзом машиностроителей России. Например, акция «Неделя без турникетов» несколько раз в году позволяет студентам, молодежи, школьникам посещать производственные предприятия, знакомиться с возможными будущими рабочими местами.
Депутат выразил уверенность, что партия с партнерами к 2030 году достигнет необходимых показателей, которые поставил президент Владимир Путин.
Напомним, в этом году делегация Псковской области на всероссийский съезд «Единой России» состоит из порядка 40 человек. Как отметил Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение партии.
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