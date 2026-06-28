Александр Козловский: Один из основополагающих моментов Народной программы – развитие экономики

Один из основополагающих моментов Народной программы – развитие экономики, заявил победитель предварительного голосования, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский на съезде партии в Москве 28 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Один из основополагающих моментов Народной программы – это развитие экономики. На сегодняшний день технологический суверенитет, которого мы должны достичь, и те задачи, которые поставили для нас президент, правительство, невозможны без улучшения производительности труда, без развития кадров, без развития инженеров. И поэтому сегодня в партии «Единая Россия» есть партийный проект «Выбирай свое», который особое внимание уделяет развитию молодежи и развитию именно рабочих профессий, инженерных профессий», - сказал Александр Козловский.

Парламентарий отметил, что многие мероприятия, направленные на достижение этих целей, проводят в партнерстве с Союзом машиностроителей России. Например, акция «Неделя без турникетов» несколько раз в году позволяет студентам, молодежи, школьникам посещать производственные предприятия, знакомиться с возможными будущими рабочими местами.

«Конечно, в последующем мы надеемся, что такая большая работа по развитию молодежи, по развитию заинтересованности к инженерным специальностям позволит им в будущем выбрать инженерную профессию и в последующем работать на производственных предприятиях Российской Федерации. Для меня, как депутата от Псковской области, очень важно, чтобы студенты, отучившись в университетах, возвращались на Псковщину и занимали там рабочие места, а в последующем, может быть, становились и большими руководителями», - продолжил Александр Козловский.

Депутат выразил уверенность, что партия с партнерами к 2030 году достигнет необходимых показателей, которые поставил президент Владимир Путин.

«Мы должны добиться определенного технологического суверенитета в освоении технологий», - резюмировал он.

Напомним, в этом году делегация Псковской области на всероссийский съезд «Единой России» состоит из порядка 40 человек. Как отметил Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение партии.