 
Экономика

Андрей Козлов: Люди у нас умеют работать, им просто нужно дать современные технологии

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Производительность труда увеличивается благодаря технологиям, а здесь играют роль доступность кредитных ресурсов, инвестиционная и банковская политика. Также немаловажны менталитет и подход к ведению бизнеса. Такое мнение высказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов, комментируя в беседе с корреспондентом ПЛН FM низкий уровень производительности труда в РФ в День русской лени, который отмечали 15 июля. 

«В других странах мира экономическое развитие началось немного раньше, чем у нас. За последние 10 лет наша экономика стала подниматься и развиваться. Сейчас это развитие немного приостановилось — понятно, по каким объективным и субъективным причинам. Но в странах, где сегодня высокая производительность труда, развитием экономики начали заниматься гораздо раньше. Люди здесь, на мой взгляд, вообще ни при чем. Все зависит от технологий. Простой пример — сельское хозяйство. Есть роботизированные технологии доения: "карусель", "параллель". Если раньше на определенное поголовье требовалось 20 доярок, то сейчас достаточно пяти. Соответственно, производительность труда увеличивается в восемь-девять раз благодаря технологиям. Но это стоит денег. Поэтому первопричина — доступность кредитных ресурсов, инвестиционная и банковская политика. Именно здесь надо искать причины», - сказал Андрей Козлов. 

Многое зависит и от мышления, продолжил депутат: «Любой бизнес устроен по-разному: кто-то живет старыми подходами и думает, что так будет продолжаться долго, а кто-то рискует, иногда даже идет ва-банк и остается в выигрыше. Поэтому важны и менталитет, и подход к ведению бизнеса, и доступность денежных средств. Мне кажется, именно это является главной причиной нашего отставания по производительности труда. А люди у нас умеют работать, им просто нужно дать современные технологии. Когда они появятся, наши люди — способные, обучаемые, открытые, умеющие трудиться — смогут не только догнать, но и перегнать». 

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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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