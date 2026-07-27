Российские банки нарастят выплаты кешбэка на треть – ВТБ

Во втором полугодии российские банки увеличат расходы на программы лояльности: по оценке ВТБ, совокупные выплаты банками кешбэка клиентам превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первого полугодия. Всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 млрд рублей и будет сопоставим с показателями 2025 года.

В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.

Аналитики отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.

По прогнозам ВТБ, во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволяет стимулировать транзакционную активность клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.

Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным опциям.