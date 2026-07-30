Физлица с октября смогут пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка

Физические лица с 1 октября получат возможность пополнять свои счета наличными через банкоматы любого банка с помощью системы быстрых платежей (СБП).

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, указание регулятора, предусматривающее внедрение ряда новых сервисов СБП (в том числе и этого), зарегистрировано Минюстом.

«В СБП появился сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно», - отмечает Банк России.

Общая сумма средств, внесенная физлицами через банкоматы и переведенная по СБП на его счета в других кредитных организациях, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток, 200 тысяч рублей в течение месяца.

Новое указание закрепляет обязанность системно значимых кредитных организаций (СЗКО) с 1 апреля 2027 года использовать СБП для предоставления своим клиентам-физлицам возможности переводить в бюджет средства, принятые на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах федеральных органов исполнительной власти, в местах обслуживания граждан бюджетными организациями, пишет «Интерфакс». Банки с универсальной лицензией должны будут предоставить своим клиентам-физлицам такую возможность с 1 октября 2027 года.

«Некоторые банки оказывают такую услугу уже сейчас по собственному желанию», - подчеркивает ЦБ.

Платежи физлиц в пользу государства по СБП бесплатные, банки также в этом случае не платят никаких комиссий регулятору, отмечает ЦБ.