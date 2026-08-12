 
Экономика

Банк России предложил сделать обязательным кодекс ответственного инвестирования

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Банк России предложил сделать соблюдение Кодекса ответственного инвестирования обязательным для управляющих компаний (УК), которые продают активы паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Сейчас документ работает как рекомендательный: УК может купить акции на деньги пайщиков и почти не вмешиваться в работу компаний. По новым правилам им придется голосовать на собраниях акционеров, запрашивать у эмитентов данные и активнее защищать интересы инвесторов.

Изображение сгенерировано нейросетью

Только за первое полугодие 2026-го вложения в ПИФы выросли на три триллиона рублей (+14,6%) — до 24 триллионов.

При этом рынок опасается, что часть небольших фондов может исчезнуть: дополнительные расходы на соблюдение требований могут оказаться экономически невыгодными. В Национальной ассоциации участников фондового рынка предупреждают, что жесткое регулирование может сделать выпуск паев дороже и сложнее. Ассоциация уже обсуждает с УК альтернативные подходы и планирует предложить их регулятору.

Главная сложность для рынка — неопределенность критериев оценки соблюдения кодекса. Участники рынка считают, что без четких правил формальное голосование может превратиться в самоцель, а реальное влияние на корпоративное управление останется минимальным, пишут «Известия».

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