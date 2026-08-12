Банк России предложил сделать обязательным кодекс ответственного инвестирования

Банк России предложил сделать соблюдение Кодекса ответственного инвестирования обязательным для управляющих компаний (УК), которые продают активы паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Сейчас документ работает как рекомендательный: УК может купить акции на деньги пайщиков и почти не вмешиваться в работу компаний. По новым правилам им придется голосовать на собраниях акционеров, запрашивать у эмитентов данные и активнее защищать интересы инвесторов.

Изображение сгенерировано нейросетью

Только за первое полугодие 2026-го вложения в ПИФы выросли на три триллиона рублей (+14,6%) — до 24 триллионов.

При этом рынок опасается, что часть небольших фондов может исчезнуть: дополнительные расходы на соблюдение требований могут оказаться экономически невыгодными. В Национальной ассоциации участников фондового рынка предупреждают, что жесткое регулирование может сделать выпуск паев дороже и сложнее. Ассоциация уже обсуждает с УК альтернативные подходы и планирует предложить их регулятору.

Главная сложность для рынка — неопределенность критериев оценки соблюдения кодекса. Участники рынка считают, что без четких правил формальное голосование может превратиться в самоцель, а реальное влияние на корпоративное управление останется минимальным, пишут «Известия».