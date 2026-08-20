26-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Псковском округе

26-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского округа состоится 26 сентября. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в мессенджере «Макс».

Фото: Наталья Федорова / Max

«Первое заседание организационного комитета с участием всех ответственных лиц накануне состоялось в администрации округа. Наша задача – своевременно проинформировать сельхозтоваропроизводителей муниципалитета, чтобы они смогли своевременно оформить заявки на участие и получить торговые места на безвозмездной основе. А также обеспечить подготовку и уборку предоставляемой нам площадки под проведение ярмарки, организовать безопасность, порядок и интересную концертную программу для посетителей мероприятия», - пишет глава округа.

По её словам, вот уже более четверти века ежесезонно это мероприятие поддерживает сельхозтоваропроизводителей Псковского округа и жителей, обеспечивая доступ к сбыту и приобретению овощей, фруктов и ягод, мясной и молочной продукции, хлебобулочных изделий и рыбы, саженцев и цветов – всего того, чем славятся фермеры, производственники и дачники. Также будет представлена продукция «Ветеранского подворья».

Заявки на участие принимаются с 24 августа по 18 сентября в муниципальном отделе по сельскому хозяйству. Адрес: улица Школьная, 26, кабинет 16 (с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00). Телефоны: 8 (8112) 29-31-09, 8 (8112) 29-31-10 и 8 (8112) 29-31-37.

Участие в ярмарке бесплатное.

Мероприятие состоится по адресу: парковка у ТДЦ «ФЬОРД плаза»,деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23.

Режим торговли: с 8:00 до 15:00.