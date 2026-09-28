«Школа финансов»: Как защитить свои финансы от мошенников

Радио «ПЛН FM» продолжает проект «Школа финансов». В новом выпуске поговорим о способах предотвращения мошенничеств.

Почему, несмотря на избыток информации о способах защиты от мошенников, многие люди продолжают попадаться в их сети? Как проверить, действительно ли звонок поступил из банка, а не от мошенника? Что делать, если человек уже сообщил мошенникам код из СМС? Какие настройки безопасности и уведомления стоит подключить клиентам? Об этом расскажет руководитель службы продаж и обслуживания Россельхозбанка Татьяна Иванова.

Начало программы - в 18.25. Видеотрансляцию смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе ПЛН VK.