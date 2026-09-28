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«Школа финансов»: Как защитить свои финансы от мошенников

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Радио «ПЛН FM» продолжает проект «Школа финансов». В новом выпуске поговорим о способах предотвращения мошенничеств. 

Почему, несмотря на избыток информации о способах защиты от мошенников, многие люди продолжают попадаться в их сети? Как проверить, действительно ли звонок поступил из банка, а не от мошенника? Что делать, если человек уже сообщил мошенникам код из СМС? Какие настройки безопасности и уведомления стоит подключить клиентам? Об этом расскажет руководитель службы продаж и обслуживания Россельхозбанка Татьяна Иванова. 

Начало программы - в 18.25. Видеотрансляцию смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе ПЛН VK. 

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