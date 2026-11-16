Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO ДЕНЬГИ». Напомним, это цикл программ, в котором просто и доступно рассказывается о финансах - от бытовых привычек до понимания банковских продуктов. В каждом выпуске эксперт-практик, региональный управляющий «Альфа Банка» в Псковской области Ирина Баранова раскрывает какую-то определенную тему, а также дает практические советы и разоблачает распространенные мифы, связанные с темой финансов.

Сегодня речь пойдет о финансовой подушке безопасности. Многие думают, что это про людей с высоким доходом. Кому и зачем она нужна в первую очередь? Какой размер финансовой подушки наиболее разумен для жителя Псковской области? С чего проще всего начать, если свободных денег почти нет? Бывают ли ситуации, когда копить подушку не стоит?

Об этом и не только – в 12:44. Видеотрансляция будет доступна на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.