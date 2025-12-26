Митрополит Матфей: С псковским музеем у нас полное взаимопонимание

Полного взаимопонимания с Псковским музеем-заповедником удалось достичь Псковской епархии в вопросах восстановительных работ на Троицком соборе. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Невозможно в одиночку привести все в порядок: и эксплуатацию объектов ансамбля Псковского кремля, и ремонтные работы. Они все во взаимодействии и с министерством по охране культурного наследия Псковской области, и с нашим музеем-заповедником. Со Светланой Евгеньевной (Мельниковой – директором Псковского музея-заповедника – прим. ред.) у нас полное взаимопонимание. Идет поддержка как светских проектов со стороны церкви, так и церковных со стороны светской власти», – поделился митрополит Матфей.

По его мнению, эта гармония выработалась за многие годы работы митрополита Тихона (ныне главы Крымской митрополии) и митрополита Арсения (с 2024 года митрополит Звенигородский).

«Здесь, я думаю, это гармония, которая выработана за последние годы работы владыки Тихона, была поддержана митрополитом Арсением. Сейчас она дает хорошие плоды. Вот мы видим, что завершена колокольня кафедрального собора, сняты леса, он стоит во всей красе. Там были очень большие утраты кладки. Практически на 80% пришлось менять все на новый камень. Если бы он еще несколько лет простоял в таком состоянии, возможно, были бы даже какие-то утраты уже невозвратные», – добавил владыка.