Церковь

Митрополит Матфей: С псковским музеем у нас полное взаимопонимание

0

Полного взаимопонимания с Псковским музеем-заповедником удалось достичь Псковской епархии в вопросах восстановительных работ на Троицком соборе. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей. 

«Невозможно в одиночку привести все в порядок: и эксплуатацию объектов ансамбля Псковского кремля, и ремонтные работы. Они все во взаимодействии и с министерством по охране культурного наследия Псковской области, и с нашим музеем-заповедником. Со Светланой Евгеньевной (Мельниковой – директором Псковского музея-заповедника – прим. ред.) у нас полное взаимопонимание. Идет поддержка как светских проектов со стороны церкви, так и церковных со стороны светской власти», – поделился митрополит Матфей.

По его мнению, эта гармония выработалась за многие годы работы митрополита Тихона (ныне главы Крымской митрополии) и митрополита Арсения (с 2024 года митрополит Звенигородский).

«Здесь, я думаю, это гармония, которая выработана за последние годы работы владыки Тихона, была поддержана митрополитом Арсением. Сейчас она дает хорошие плоды. Вот мы видим, что завершена колокольня кафедрального собора, сняты леса, он стоит во всей красе. Там были очень большие утраты кладки. Практически на 80% пришлось менять все на новый камень. Если бы он еще несколько лет простоял в таком состоянии, возможно, были бы даже какие-то утраты уже невозвратные», – добавил владыка.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru