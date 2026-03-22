Концерт Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря прошёл в Гдове

Концерт Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря прошёл в Центре досуга и культуры города Гдова вчера, 21 марта. На сцене прозвучали духовные и патриотические песнопения. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Зрителями концертной программы стали митрополит Псковский и Порховский Матфей, глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева, духовенство Гдовского благочиния, местные жители и гости города.

В завершение концерта митрополит Матфей поблагодарил хор за яркое выступление, поздравил зрителей с особым торжеством – принесением иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» Псково-Печерская и приближающейся 4-й Неделей Великого поста.