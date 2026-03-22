Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре вчера, 21 марта, накануне Недели 4-й Великого поста. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители и гости в священном сане. Песнопения исполнили: братский хор под управлением Гавриила Андреева и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также многочисленные прихожане и паломники.

