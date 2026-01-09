Церковь

Благочинный Невельского округа поздравил с Рождеством воспитанников центра реабилитации

Службу социальной реабилитации несовершеннолетних Себежского района посетил благочинный Невельского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

С благословением на наступивший новый год, тропарём Рождества Христова, рассказом о святых днях и подарками центр реабилитации несовершеннолетних в посёлке Сосновый Бор посетил благочинный Невельского церковного округа иерей Василий Нетреба.

Как сообщает служба социальной реабилитации несовершеннолетних Себежского района, ребята с радостью встретили любимого батюшку.

В святые дни Великолукская епархия проводит благотворительную акцию «Дари радость на Рождество», которая проходит во всех приходах Русской Православной Церкви.

