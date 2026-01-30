Принесение в Псковскую епархию образа Богородицы «Феодоровская» состоится 30 января

Принесение в Псковскую епархию чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Феодоровская» состоится сегодня, 30 января. Поклониться чудотворному образу Матери Божией в кафедральном соборе можно будет 30 и 31 января с 9:00 до 20:00, а 1 февраля – с 9:00 до 17:00, после чего святыня отправится в Великолукскую епархию.

Видео: «Спас»

Великая святыня, написанная по преданию святым апостолом Лукой, неразрывно связана с историей государства Российского. Она является венчальной иконой святого благоверного Великого князя Александра Невского. Именно пред этим образом благоверный князь совершал свои молитвы о мире и даровании победы русскому народу над иноземными захватчиками, и именно с ним одолевал врагов в Невском и Чудском сражениях. У этой иконы Матери Божией благословение на царство в 1613 году получил первый из новой царской династии Михаил Романов.

Торжественную встречу иконы Заступницы рода христианского в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова 30 января в 9:00 возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. По окончании литургии у Феодоровского образа будет ежечасно совершаться молебное пение.