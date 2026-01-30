 
Церковь

Прибытие чудотворного образа Богородицы «Феодоровская» в Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

30 января Псков встретил великую святыню – чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Феодоровская». По преданию, икона написана святым апостолом Лукой и имеет особое значение для истории России. Перед этим образом молился князь Александр Невский, а первый царь из династии Романовых Михаил получил благословение на царство.

Торжественная встреча иконы состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе. Множество верующих собрались, чтобы поклониться святыне. Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил богослужение. В течение дня и 31 января перед иконой будут совершаться молебные пения.

Подробнее о торжественной встрече чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Феодоровская» в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.

