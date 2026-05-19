Скончался постриженник Псково-Печерского монастыря, член Союза писателей иеромонах Роман

Скончался постриженник Псково-Печерского монастыря иеромонах Роман (Матюшин). сообщили Псковской Ленте Новостей в обители.

Иеромонах Роман (в миру Александр Иванович Матюшин-Правдин) — поэт, автор стихов и духовных песнопений, член Союза писателей России.

Родился 16 ноября 1954 года в селе Рябчёвск Трубчевского района Брянской области. В 1972 году поступил на филологический факультет Калмыцкого государственного университета. После университета был рабочим силикатного завода, грузчиком в лесу на пилораме, плотником, учителем музыки в школе, художественным руководителем в Доме культуры — и одновременно с этим писал стихи, рассказы и песни.

Стихи Александр начал писать в юности, уже ранние его стихи отличаются поэтической грамотностью, первая публикация появилась в районной газете До 1980 года он был по преимуществу поэтом есенинской лирики.

Призвание к монашеству он ощутил уже в ранней юности (об этом свидетельствует поэтическая строка: «Хочу быть схимником»). В 1980 году поступил в Вильнюсский Свято-Духов монастырь. В 1981 году перешёл в Псково-Печерский монастырь, в котором в 1983 году принял монашеский постриг с именем Роман — в честь преподобного Романа Сладкопевца. Служил на приходах Псковщины (посёлок Кярово, город Каменец), в Киево-Печерской лавре после её открытия. В 1985 году рукоположён в иеромонахи (мать его, Зоя Николаевна, тоже приняла монашеский постриг под именем Зосимы).

С 1994 года по благословению протоиерея Николая Гурьянова и митрополита Псковского и Порховского Евсевия иеромонах Роман жил в скиту Ветрово в Псковской области (большую часть этих лет он провёл там в одиночестве).

«Царствие Небесное иеромонаху Роману! Вечная память!» - выразили скорбь в обители.

На фото Анатолия Заболоцкого иеромонах Роман (Матюшин). 80-е гг. ХХ в.