Сегодня, 28 ноября, у православных верующих начинается Рождественский пост. Он продлится 40 дней и завершится в ночь с 6 на 7 января, перед праздником Рождества Христова.

Рождественский пост также называют Филипповым, или Филипповками, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа — 27 ноября. В православной традиции его также называют Четыредесятницей.

История поста восходит к раннему христианству. В исторических источниках он упоминается уже с IV века. Изначально Рождественский пост продолжался около недели, а в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга его продолжительность в православии была установлена в 40 дней.

Церковь учит, что смысл поста заключается не только в ограничении определенных продуктов, но и в духовной подготовке к Рождеству Христову.

«Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления», — писал Иоанн Златоуст.

В период Рождественского поста православным предписывается воздерживаться от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. По понедельникам, средам и пятницам запрещено употреблять растительное масло. Рыба разрешается по субботам и воскресеньям, а также в дни великих праздников.

С 2 по 6 января пост становится более строгим — рыба в этот период не употребляется даже по выходным дням.

При этом в настоящее время полностью соблюдать пост в соответствии с церковным уставом принято прежде всего среди священнослужителей и особо благочестивых верующих. Для мирян возможны послабления. При наличии проблем со здоровьем перед соблюдением поста рекомендуется проконсультироваться с врачом и получить благословение священника, пишет calend.ru .

Рождественский пост завершится в ночь с 6 на 7 января с наступлением праздника Рождества Христова.