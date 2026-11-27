В последний день перед началом Рождественского поста православные верующие чтут память одного из двенадцати учеников Христа – апостола Филиппа. Из года в год сроки зимнего говения не меняются: оно начинается 28 ноября, а заканчивается в рождественский сочельник – 6 января. Соответственно, неизменна и дата праздника: день памяти апостола Филиппа неизменно выпадает на 27 ноября.

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Пост, к слову, часто также называют Филипповским. А предшествующий ему праздник еще именуют Заговенье-мясоед (поскольку на стол было принято ставить много мясных блюд) или Куделица. Кудели – это подготовленные для прядения пучки льна. Именно их женщины и заготавливали на Филиппов день.

Апостол Филипп был одним из двенадцати учеников Христа и прославился своими чудесами и ученостью. Иисус сам призвал Филиппа последовать за ним.

Исповедуя Благую Весть, апостол посетил множество стран. А одну из них – Эфопию (исторический вариант написания Эфиопии) – сумел полностью обратить из язычества в христианство.

Однажды в Галилее он воскресил ребенка одной вдовы. Мать даже не поверила поначалу в чудо, а затем уверовала в Бога и приняла крещение. Такое же чудо повторилось и в Сирии. А во Фригии Филипп силой своей молитвы убил ехидну, обитавшую в змеином храме.

Когда же Филипп проповедовал в Греции, его замыслили убить здешние книжники. Для этого они вступили в сговор с местным архиереем. Однако затея не удалась – все злоумышленники внезапно ослепли. Правда, многие из книжников после молитв Филиппа исцелились и, раскаявшись, приняли христианство. Что же касается главного заговорщика – архиерея, то его поглотила земля.

Мученическую смерть апостол принял в городе Иераполе (на территории современной Турции). Парадоксально, но именно так правитель города Анфипат «отблагодарил» его за исцеление своей жены от укуса змеи. Анфипат повелел распять Филиппа на кресте, но – вниз головой. Мол, чужеземец своим чудом надругался над местными языческими божествами.

Однако во время казни вдруг началось сильнейшее землетрясение. Погибли как сам Анфипат, так и все его языческие жрецы. Но все жители города остались целыми и невредимыми – благодаря заступничеству Филиппа.

Благодарные за спасение, они бросились снимать апостола с креста, но было уже поздно. Он умер. Его родная сестра Мариамна оплакала и похоронила его. Вместе с апостолом Варфоломеем, который также был распят на кресте (но не умер, поскольку был вовремя снят), она пошла проповедовать Благую Весть дальше — в Армению.

В старину в деревнях и селах этот день неизменно праздновали на «широкую ногу». Пора сбора урожая закончилась, закрома ломятся от всяких припасов, а часть скота уже забита на зиму. Все это крестьяне затем ставили на праздничный стол. Поскольку на следующий день начинался Рождественский пост длиною в 40 дней, народ старался наесться «впрок» накануне.

То же и с разными домашними делами. Зимнее говение из-за лютых морозов еще называли карачунским. Дороги заметало, деревня на долгие месяцы оставались оторванными друг от друга. Поэтому все, что только можно было, старались успеть сделать до Филиппова дня. Например, запастись мукой, дровами, сеном.

Не забывали в Филиппов день и о разной домашней «нечисти». В частности, о домовом. К печке ставили небольшое угощение – чтобы добрый дух позаботился о скоте, уберег его от болезней и мора. А прежде чем приступить к торжественной трапезе, хозяева выходили во двор, отбивали земной поклон и приглашали домового отужинать с ними.