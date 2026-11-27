Стала известна программа «Рождественских чтений», которые пройдут в Псковской области, сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Это не просто дата в календаре — это дни, когда Псков становится центром живого духовного общения. К нам приезжают священники, блогеры, режиссёры, руководители медиа — люди, чьи имена и лица мы знаем по телеэкранам, интернету, книгам. И теперь у каждого псковича есть уникальная возможность: увидеть их не на экране, а вживую. Задать свой вопрос. Услышать ответ. Почувствовать ту самую атмосферу тепла и искренности, которую невозможно передать через монитор», - отметили организаторы.

27 ноября | 18:00 | Пороховые погреба Псковского кремля (Кремль, д. 2/1)

Константин Добролюбов — режиссёр документального кино, семинарист Псково-Печерской семинарии, организатор эксклюзивных паломнических поездок, православный блогер, ведущий подкаста «Как я пришёл к вере».

Просмотр и обсуждение фильма «Вера под огнем». В сентябре режиссёр представил свою картину в Государственном Кремлёвском дворце перед 6500 зрителями. Теперь он привезёт её во Псков. Документальный фильм о православии в зоне проведения специальной военной операции. Честные хроники о силе духа, служении военных священников и о том, как искренняя молитва становится главным щитом на передовой, спасая жизни и даруя надежду в самых сложных ситуациях.

28 ноября | 14:00 | Псково-Печерская духовная семинария (Псковская область, г. Печоры, ул. Юрьевская, д. 82А)

Константин Добролюбов — режиссёр, организатор эксклюзивных паломнических поездок, семинарист.

Тема: «Паломничество и первые шаги в церковной жизни». Свежий взгляд на паломничество. Константин - организатор эксклюзивных паломнических поездок по направлениям: Афон, Валаам, Соловки, Печоры, Оптина, Дивеево, Свирский, Израиль. Организовал паломничества для более 300 человек, 70-80% из которых впервые исповедуются и причащаются.

3 декабря | 15:00 | Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, зал смарт)

Ирина Чернявская — заведующая отделом гуманитарной литературы Псковской областной библиотеки им. Курбатова; протоиерей Артемий Лутченко — руководитель отдела по взаимоотношениям с обществом Псковской епархии, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Тема: «Искусственный интеллект — вызовы и надежды. Взгляд богословия»

6 декабря | 15:00 | Актовый зал епархиального управления

Алексей Соколов — исполнительный директор журнала «Фома» и фонда «Фома-центр»; Глафира Базурина — директор по цифровым проектам журнала «Фома».

Тема: «Церковь и медиа: язык доверия». Встреча с руководителями журнала «Фома».