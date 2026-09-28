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В Кунье установили Поклонный крест и анонсировали строительство часовни

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Поклонный крест установили и освятили в посёлке Кунья на пересечении трассы Москва - Балтия и улицы Дзержинского, а рядом с ним в будущем построят часовню, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии. 

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Чин освящения совершил иеромонах Лазарь (Евдокимов) вместе с прихожанами храма Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, посёлка Кунья. Благотворители заказали изготовление креста на великолукском опытном заводе «Микрон». Особый духовный смысл несёт убранство святыни. На кресте разместили иконы:

  • Воскресения Христова — как основа веры;
  • Иверской Божией Матери — Путеводительницы и Заступницы;
  • святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии — ведь именно она просвещала пути целых народов светом Евангелия;
  • преподобного Гавриила Ургебадзе — великого грузинского святого XX века, стяжавшего дар любви ко всему миру.

Инициаторы рассказали, что установка Поклонного креста в праздник Воздвижения Креста Господня знаменует собой начало большого дела. 

 

В будущем рядом с Поклонным крестом появится часовня в честь Божией Матери «Путеводительница». Инициаторы уже определили место. Как только рабочие расчистят площадку, строители приступят к проектированию и возведению небольшой, но уютной часовни, куда каждый водитель сможет зайти, поставить свечу и попросить Царицу Небесную о защите в пути.

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