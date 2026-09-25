Отдание Рождества Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные

В конце сентября православные завершают молитвенное празднование одного из главных богородичных торжеств церковного года. Отдание Рождества Богородицы. В этом году данная дата приходится на 25 сентября — это не просто календарная дата, а особый богослужебный день, когда подводится итог многодневному празднику.

Отдание праздника — это последний день попразднства Рождества Пресвятой Богородицы — периода, который следует за самим праздником (21 сентября) и продолжается несколько дней. В эти дни богослужение сохраняет праздничные песнопения, тропарь и кондак, но постепенно возвращается к обычному порядку. Отдание — кульминация этого периода, когда праздничные молитвы звучат в последний раз в полном объеме. Праздник не столько повторяет себя, сколько воспоминается с новой силой. Это повод для рефлексии и, конечно, благодарности.

Сам термин «отдание» означает «отпуск» (в смысле «отпускание») или «завершение». Верующие провожают праздник, благодарят Бога за радость, которую он даровал, и готовятся вступить в обычный ритм церковной жизни. Это не грусть расставания, а благодарное прощание с благодатью праздничного дня.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым — двенадцати важнейшим праздникам после Пасхи. Согласно церковному Уставу, он имеет один день предпразднства (20 сентября) и четыре дня попразднства, завершающиеся отданием 25 сентября.

Такая продолжительность обусловлена не случайностью, а богослужебной логикой. Праздник должен быть достаточно длительным, чтобы верующие могли проникнуться его смыслом, но не настолько, чтобы потерять благоговейное ощущение исключительности события.

Рождество Богородицы — это день, когда у праведных Иоакима и Анны, долгие годы страдавших от бездетности, родилась Дочь Мария. Это событие стало началом исполнения Божественного обещания о спасении человечества. Через рождение Девы Марии мир получил Ту, Которая станет Матерью Христа.

Богослужение отдания отличается особой торжественностью. На утрене поются праздничные каноны, а вместо «Честнейшую Херувим» звучат особые припевы праздника. На литургии читаются отрывки из Послания к Филиппийцам и Евангелия от Луки, повествующие о смирении и послушании, которые Церковь предлагает верующим как образец для подражания. Все это помогает верующим не просто вспомнить историческое событие, но глубже осознать его значение для собственной духовной жизни.

Молитвы Богородице 25 сентября в храме звучат в составе праздничных песнопений. Основные из них — тропарь и кондак праздника. Тропарь возвещает: «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней», — подчеркивая вселенский масштаб события. Кондак напоминает, что через рождение Богородицы разрешилось «неплодство» не только праведной Анны, но и всего человечества, лишенного спасительной надежды.

В домашней молитве верующие могут обращаться к Пресвятой Богородице своими словами или читать известные молитвы, например, «Богородице Дево, радуйся». Однако важно помнить, что молитва — это не магический ритуал, а живое общение с Той, Которая именуется Заступницей рода христианского.

Стоит отметить, то сам по себе православный праздник 25 сентября не является днем говения. Но если он приходится на среду или пятницу, которые почти всегда постные, то верующим предписываются ограничения. В 2026 году ситуация именно такова: Отдание Рождества Богородицы (25 сентября) выпадает на пятницу, значит, день постный. Уставом благословляется горячая пища на растительном масле.

Однако главное ограничение в этот день — не столько в еде, сколько в отношении к ближним. Пост без любви и милосердия теряет смысл. Церковь призывает верующих провести этот день в мире с окружающими, воздерживаясь от раздражительности и осуждения.

Что можно и нельзя 25 сентября — вопрос, который часто волнует людей, стремящихся соединить церковное учение с повседневной жизнью. Церковь не устанавливает жестких бытовых запретов на этот день. Верующим рекомендуется, по возможности, посетить богослужение, помолиться, прочитать Евангелие или духовную литературу.

Что касается домашних дел, то Устав не запрещает работать, если это необходимо. Однако следует избегать шумных увеселений, ссор и пустых разговоров.

Не принято в православный праздник 25 сентября предаваться суевериям или искать «особые» знаки. Церковь напоминает, что любой день, включая день отдания праздника, — это время, данное для спасения души, а не для гаданий и примет, пишет News.ru.