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Минкультуры России: Передача Спасо-Преображенского собора РПЦ обусловлена его религиозным статусом

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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря - объект религиозного назначения, на основании чего и было принято решение о его передаче под управление Русской православной церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве культуры РФ в ответ на запрос. 

Спасо-Преображенский собор находится в собственности Российской Федерации и, согласно архивной справке Государственного архива Псковской области от 23 октября 2025 г. №1921, является объектом религиозного назначения, хоть и находился под управлением подведомственного минкультуры России Псковского музея-заповедника.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 26 апреля 2011 г. №324 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на осуществление отдельных полномочий в целях реализации федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» органом, уполномоченным на принятие каких-либо решений, связанных с объектами религиозного назначения, является Росимущество. А порядок безвозмездных передачи в собственность или пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, определен нормами федерального закона от 30 ноября 2010 г. №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Именно на основании данного федерального закона Росимущество после заявления Российской православной церкви о передаче Спасо-Преображенского собора под управление РПЦ и согласования с вышестоящим руководством религиозной организации приняло решение о передаче собора.

Право собственности РФ на объект остается действительно и неизменно.

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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря передан РПЦ

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