Что ждет псковское чудо на Мироже?

«Должен вам сказать: во всех храмах надо служить, во всех. Но надо к этому подходить с умом. Не просто: “Мы взяли, и будем здесь служить, как захотим!” Такой подход ни к одному храму не применим».

Владимир Сарабьянов, художник-реставратор

Псковская земля - огромная сокровищница памятников истории и культуры, настоящих жемчужин древнерусского искусства, но одна из них самая яркая - это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Этот храм XII века - редчайший памятник домонгольской Руси. В Центральной России большая часть подобных церквей была уничтожена во время монгольского нашествия, а те, что сохранились, обычно не имеют фресок. В псковском же храме фрески не просто есть - они дошли до нас практически в полном объеме. При этом писали их не русские, а византийские мастера. По сути мы имеем мегатворение, сопоставимое с Сикстинской капеллой Рафаэля и витражами Шартрского собора. Это памятник мирового значения. Это признали и на международном уровне: в 2019 году Спасо-Преображенский собор вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм пережил захват войсками Стефана Батория, три оккупации Пскова, советскую эпоху с ее гонениями на церковь и чудом дошел до наших дней. Сейчас мы находимся в точке, когда в его судьбе может вновь произойти кардинальный поворот.

Около месяца назад среди культурного сообщества в Пскове начала распространяться информация о том, что собор, долгое время бывший частью Псковского музея-заповедника, передадут церкви. Официального подтверждения этому факту пока нет, но на днях эта тема стала активно обсуждаться в псковском интернет-пространстве как свершившийся факт. Судя по всему, совсем скоро в уникальном храме с фресками XII века начнутся службы - и это не может не вызывать тревогу. Разумеется, сами по себе богослужения здесь не являются проблемой, тем более что по праздникам их проводили в этих стенах и раньше. Однако без должного контроля специалистов они могут повлечь необратимые последствия для древней живописи. На протяжении многих лет музейщики бережно сохраняли мирожские росписи, строго следя за температурно-влажностным режимом в соборе. Несоблюдение этих мер может оказаться для памятника критичным - самый полный домонгольский фресковый ансамбль в стране может попросту погибнуть. Будут ли новые хозяева столь же дотошно следить за микроклиматом в храме - большой вопрос. Получается, город рискует лишиться одного из своих главных сокровищ? Псковская Лента Новостей рассказывает, в чем уникальность мирожских фресок, почему они требуют особого ухода и что происходит с другими памятниками после передачи церкви.

Фото: Псковский музей-заповедник

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря можно назвать одним из самых ценных историко-культурных памятников Пскова. Он был построен еще в середине XII века - около 900 лет назад. Из его ровесников в городе сохранился только Иоанновский собор, а более древних зданий в Пскове просто нет. Однако главная ценность памятника заключается в его фресках. Вскоре после постройки храм расписали - причем не псковичи, а неизвестные византийские мастера.

Уникальность этого ансамбля - в его высокой художественности, а также в степени сохранности. На территории нашей страны осталось не так много фресок, созданных еще до нашествия Батыя. Какие-то строения не пережили Великую Отечественную войну - так произошло с церковью Спаса на Нередице в Великом Новгороде, росписи которой сохранились лишь частично. Но значительная часть была уничтожена еще раньше - чтобы нанести на стены новые, более «актуальные» изображения, древние сокровища часто закрашивали или даже сбивали. Не избежал такой судьбы и Спасо-Преображенский собор. В XVII веке его фрески забелили, а в начале XX века открытые из-под штукатурки росписи переписали «в древнем стиле», поэтому затем их пришлось раскрывать вновь. Несмотря на все злоключения, живописный ансамбль в псковском храме дошел до нас практически полностью, и сейчас это самые сохранные домонгольские фрески в России. Сама возможность увидеть их сегодня - настоящее чудо. Ценность храма была признана и на международном уровне: в 2019 году памятник вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении многих лет Спасо-Преображенский собор находился в ведении Псковского музея-заповедника. Чтобы фрески оставались в хорошем состоянии, им необходим особый температурно-влажностный режим. Дело здесь не только в их почтенном возрасте, но и в том, что монастырь находится в излучине рек: Псковы и Мирожи, которые раньше часто подтапливали его. Кроме того, климат Северо-Запада с частыми осадками и непредсказуемой погодой тоже вносит свою лепту. Музейщики строго следили за соблюдением температурно-влажностного режима, закрывая храм для посетителей в дождливые дни, и внимательно отслеживали малейшие изменения в сохранности древних росписей. Даже праздничное форсирование реки Великой, традиционно проводившееся в честь Дня города рядом с Мирожским монастырем, в итоге устраивать перестали, чтобы не навредить собору. Принадлежность храма музею казалась вполне естественной - тем более, что практика это распространенная, и в том же Великом Новгороде, и во Владимире, и в Суздале в ведении местных музейщиков находятся церкви и соборы XII-XIII веков. Однако, совсем скоро ситуация может кардинально измениться.

Право молиться, долг сохранить

18 октября доцент кафедры культурологии НовГУ Эльвира Гептинг в своем телеграм-канале «И к селу, и к городу» опубликовала сообщение, которое не может не вызывать беспокойство, - оказывается, Спасо-Преображенский собор отдают Русской православной церкви. Об этом ей сообщила смотрительница храма, которая затем «со слезами на глазах» рассказывала о том, «какая это боль для них для всех». В своей публикации преподаватель не скрывает тревоги и рисует крайне пессимистичный сценарий: по ее мнению, без прежнего контроля за микроклиматом, а также под влиянием дыма и копоти фрески могут погибнуть в самое ближайшее время. После публикации Эльвиры Гептинг новость быстро разошлась по псковскому интернет-пространству, что в свою очередь подтолкнуло к очередной дискуссии о том, стоит ли передавать церкви памятники такого уровня.

На нашу просьбу прокомментировать ситуацию в Псковском музее-заповеднике сообщили, что никаких официальных документов о передаче собора нет. Это подтвердила и хранительница собора Таисия Круглова. Однако, по нашим данным, первые разговоры о его переходе к РПЦ начались еще год назад. Тогда эта тема обсуждалась в Минкульте, который решил отдать памятник в ведение церкви после соответствующего обращения. Руководство псковского музея было категорически против, но, несмотря на это, в министерстве решение довели до конца.

Позиция церкви по этому вопросу понятна: храм для нее - прежде всего место молитвы и совершения таинств. Кроме того, сторонники передачи церковного имущества говорят о восстановлении исторической справедливости: все храмы и монастыри изначально строились для богослужений, но в советские годы многие из них были отняты у религиозных общин. Их возвращение, с этой точки зрения, восстанавливает законные права верующих.

Но и общественников, искусствоведов, реставраторов, музейщиков, беспокоящихся о судьбе шедевров архитектуры, тоже несложно понять. На протяжении десятилетий, прошедших с момента распада СССР, они регулярно сталкивались с тем, что священники не понимали историко-культурной ценности доставшихся им памятников. Порой доходило до того, что в средневековых храмах ставили пластиковые окна и устраивали паровое отопление. Особенно это было актуально для 1990 - 2000 годов. Однако ничто не стоит на месте. Не стоит всех священнослужителей считать людьми бескультурными. За последние годы в церковной среде появилось немало образованных служителей, которые интересуются историей религиозного искусства и осознают, что памятники старины нужно беречь.

И все же даже с учетом этого фактора Спасо-Преображенский собор - особый случай. Речь идет не о рядовом храме, а об уникальном памятнике с фресками XII века. Одного бережного отношения к святыне здесь недостаточно: сохранность росписей зависит от конкретных условий, которые необходимо соблюдать каждый день.

Между верой и сохранностью

Нужно отметить, что подобные истории сейчас - не редкость, а новый тренд. Древние религиозные ценности и памятники, которые десятилетиями находились в ведении заботившихся о них музейщиков, все чаще передают РПЦ. Самыми громкими историями в этой череде стали переходы к церкви «Святой Троицы» Андрея Рублева, а также Владимирской и Донской икон Божьей матери, которые раньше хранились в Третьяковской галерее. Каждый раз искусствоведы и реставраторы били тревогу, однако слушать их не стали. И вот результат: в сентябре этого года «Троицу» изъяли из климатической капсулы, так для работы устройства потребовалась «корректировка». Фактически это означает, что некоторое время защитный механизм не функционировал должным образом. Источники «Коммерсанта» утверждают, что капсула не работала (или работала «некорректно») несколько недель, в течение которых древний шедевр мог сталкиваться с перепадами температур и высокой влажностью.

Если же говорить о Пскове, то у нас церковные ценности переходили от музея к РПЦ и ранее. Однако в прежние годы у этого процесса были свои противники среди ведущих культурных деятелей общероссийского масштаба. Так, против этого неоднократно выступали реставраторы Савва Ямщиков и Владимир Сарабьянов. Однако сейчас их обоих уже нет в живых, и защитить псковские жемчужины на всероссийском уровне некому.

При этом и в самом Пскове передача культурных ценностей церкви не раз вызывала возмущение. В конце 2009 - начале 2010 годов в городе разразился скандал, связанный с передачей в Спасо-Елеазаровский монастырь иконы «Спас Вседержитель» XIV века. Деятели культуры и многие представители общественности тогда выступили резко против, указав на то, что в стенах действующего храма древняя святыня может погибнуть. Однако их опасения не оправдались. Для иконы создали особые условия: сделали специальный киот с антивандальным стеклом и установили оборудование, которое отслеживает и поддерживает нужный микроклимат. С момента передачи за состоянием образа постоянно следят хранители, реставраторы и климатолог Псковского музея-заповедника. За прошедшие 16 лет каких-либо серьезных негативных изменений в сохранности «Спаса» они не фиксировали. В 2024 году икону временно возвращали в музей для профилактических работ: специалисты устранили небольшую приподнятость на доске, после чего снова вернули ее в монастырь.

Фото: Официальный сайт Правительства Псковской области

Другая похожая ситуация произошла в 2012-2013 годах, когда собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, раньше принадлежавший Псковскому музею-заповеднику, отдали в ведение церкви. Как и Спасо-Преображенский собор, этот храм знаменит своими древними фресками, которые требуют особого ухода. От мирожских их отличает то, что созданы они были на два столетия позже - в XIV веке, а также сохранились в гораздо меньшем объеме. Новость вызвала резко негативную реакцию в обществе, а деятели культуры вновь говорили о том, что при нарушении микроклимата в соборе росписи могут быть утрачены. Однако и в этом случае служителям церкви и музейщикам удалось прийти к компромиссу. Службы в основном объеме храма решили не проводить - их совершают в приделе, который был построен только в XVIII веке и фресок в котором нет. Температурно-влажностный режим продолжают поддерживать - в дождь и снег посетителей внутрь не пускают. Кроме того, между Псковским музеем-заповедником и Снетогорским монастырем было подписано соглашение по сохранению и использованию собора. Все эти годы несколько специалистов внимательно следят за состоянием росписей. Каких-либо серьезных ухудшений они до сих пор не выявляли, так что пессимистичные прогнозы общественников и тут не подтвердились.

Остается надеяться, что история со Спасо-Преображенским собором пойдет именно по такому сценарию: сотрудники музея наладят связь со служителями монастыря и продолжат беречь бесценный памятник. Но для этого придется многое выстраивать заново. У музея годами был отработанный механизм ухода за древними росписями: специалисты знали, как следить за их состоянием и когда собор лучше закрыть для посетителей. Теперь все это предстоит наладить уже в условиях действующего храма.

Между тем в Пскове больше 40 церквей, подавляющая часть из которых действующие. В непосредственной близости от Мирожского монастыря находятся храмы Александра Невского и Климента Папы Римского. Да и сам монастырь был передан епархии еще в 1990-е годы. С тех пор там живут монахи, а в Стефановской церкви XVIII века, которая сейчас находится в процессе реставрации, проводят регулярные службы. Казалось бы, мест для богослужений вполне достаточно. Но церкви решили передать еще один храм - и не просто древний, а уникальный памятник с фресками XII века, которые чудом дошли до наших дней.

Одно дело, когда музей допускает службы в древнем храме, обладая полным контролем над памятником, самостоятельно определяя, как обеспечить его сохранность, и совсем другое - когда храм становится действующим. В этом случае музейщики приходят в него на правах простых мирян и уже не могут отслеживать происходящее внутри от и до.

Официального заявления о передаче Спасо-Преображенского собора новым хозяевам еще не было, однако, судя по всему, вопрос этот уже решен. Хочется верить, что в Министерстве культуры осознают все возможные риски такого шага, а в Псковской епархии и в руководстве монастыря понимают, какое сокровище им досталось, и будут его беречь. Ведь утрата этих фресок станет невосполнимой потерей не только для Пскова, но и для всей страны.

Елизавета Левадная