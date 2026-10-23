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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря передан РПЦ

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Псковский музей-заповедник уведомлен Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в Псковской и Новгородской областях о прекращении права оперативного управления в отношении следующих объектов культурного наследия федерального значения Ансамбля Спасо-Мирожского монастыря: «Преображенский собор, XII в.» и «Братские кельи XV-XIX вв.». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее. 

В настоящее время между Псковским музеем-заповедником и Псковской епархией Русской православной церкви идут консультации по вопросам сохранения и популяризации Спасо-Преображенского собора XII века как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дальнейшая реализация программы реставрации Спасо-Преображенского собора и сохранения ансамбля фресковой росписи XII века будет осуществляться религиозной организацией с учетом полувекового опыта Псковского музея по поддержанию необходимого температурно-влажностного режима.

Деятельность по сохранению и популяризации объекта ЮНЕСКО будет выстроена в режиме взаимодействия и согласования с Министерством культурного наследия Псковской области, уточнили в музее. 

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