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Святую великомученицу Варвару чтит Русская православная церковь

Святую великомученицу Варвару (IV в.) чтит Русская православная церковь 17 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Икона святой великомученицы Варвары из Успенского храма обители. Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

О чудесном явлении святой вмц. Варвары со слов своей мамы рассказывал отец Иоанн (Крестьянкин):

«Однажды в раннем младенчестве, когда Ванечка тяжело болел и почти умирал, мама, утомленная бессонными ночами и переживаниями о нем, задремала над детской кроваткой и как наяву увидела перед собой неземной красоты девушку, которая обратилась к ней со словами: "А ты мне его отдашь?". Елисавета Иларионовна почувствовала в пришедшей святую великомученицу Варвару. Она в душевном трепете протянула к ней руки и проснулась. А сын после этого начал выздоравливать. С тех пор святая Варвара стала спутницей его жизни, и до конца дней старец ежедневно обращался к ней в молитве».

Святой великомученице Варваре постоянно молился старец архимандрит Никита (Чесноков, см. его жизнеописание на сайте монастыря в разделе Патерик).

По традиции этой святой принято молиться об избавлении от внезапной смерти: чтобы Господь по ее заступничеству даровал молящемуся время на исправление, покаяние и возможность спасительно приобщиться перед кончиной Святых Христовых Таин.

В связи с этим старец Никита делает собственную приписку на машинописной страничке, содержащей текст молитвы великомученице Варваре: «Многие, читая эту молитву, сподоблялись искренной христианской кончины. Даже [прочтя] в день кончины, сподоблялись».

А вот и сама эта молитва:

Молитва ко святой великомученице Варваре

Внемли мне, прибегающу к Тебе, Варваро всечестная, великомученице пречудная: по благодати, испрошенной Тобою, избавь меня от внезапной и нечаянной смерти и умоли Господа, да подаст Он мне кончину мирную, дабы мог я покаянием приготовиться к ней, в светлом разуме, молитвою и сокрушением сердечным о грехах своих.

Даруй мне, святая великомученице Варваро, исполнение сердечного желания моего, сподобиться мне пред исходом души моей причаститься Пречистых Таин Тела и Крови Бога и Спаса моего Иисуса Христа, и вкусив Животворящих Таин, быть наследником Царства Небесного и жизни вечной. Аминь.