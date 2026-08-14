Запрет на пищу с маслом и освящение яблок: у православных начался Успенский пост

Один из многодневных православных постов — Успенский пост — установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели, начиная с 14 августа. Обычай дошел до наших дней с древних времен христианства.

По строгости соблюдения он приравнивается к Великому: кроме обычного запрета на мясо, яйца, молочные и рыбные продукты, Церковь предписывает воздерживаться от растительного масла (оно разрешено только в субботу и воскресенье). Также один раз за весь пост дозволяется рыба - в праздник Преображения Господня (19 августа), пишет calend.ru.

В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, дано ясное указание на Успенский пост: «Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны — весенний пост в Четыредесятницу, для лета — летний в Пятидесятницу (Петров пост), для осени — осенний в седьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)».

Святой Симеон Солунский пишет, что: «Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте. Так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обоих этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас».

Поскольку на период Успенского поста приходятся два Спаса — Медовый и Яблочный, возникла народная традиция приносить в церковь на освящение урожай: яблоки и другие фрукты, мед, хлебные колосья.

Во время Успенского поста в храмах совершаются особые богослужения, посвященные Пресвятой Богородице, поскольку пост завершается праздником Ее Успения, а верующие чаще участвуют в таинствах исповеди и причастия. Также период поста — это время внутреннего сосредоточения и духовной работы над собой, поэтому ограничения касаются не только питания, но и образа жизни в целом.