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Подняться на колокольню храма святых Жён-Мироносиц предлагают псковичам

Бесплатная экскурсия в храм святых Жён-Мироносиц со скудельниц в Пскове состоится 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участники узнают, почему храм носит название «со скудельниц», познакомятся с его подцерковьем и поднимутся на колокольню. Особенностью мероприятия станет возможность задать духовные вопросы отцу Павлу Орлову, клирику храма, который и проведёт экскурсию.

Экскурсия начнётся в 12:00 по адресу: улица Коммунальная, 25а. Регистрация осуществляется через сообщения группы духовно-нравственного направления.