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Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Памятник святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея Руси, открыли у стен Псковской духовной семинарии на улице Советской в Пскове 5 августа.

Церемония открытия памятника началась с чина освящения, который совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей. В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», председатель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин и другие почетные гости. Памятник поставили у стен семинарии, где более века назад начинался путь служения Богу святителя Тихона. Здесь он учился в 1878-84 годах. Бронзовая скульптура высотой более двух с половиной метров расположилась на постаменте из красного гранита.

Подробнее об открытии смотрите в фоторепортаже Андрея Николаева.