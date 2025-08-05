Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября

Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится в день перенесения мощей святого Александра Невского, 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
«12 сентября, в празднование перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, по окончании божественной литургии состоится крестный ход из Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря к памятнику Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха», - сообщили в епархии.
Начало литургии в 8:00.