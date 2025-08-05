←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё События 05.08.2025 12:440 Открытие памятника святителю Тихону в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.09.2025 15:420 Первый в РФ паломнический центр для ветеранов СВО открылся при Псково-Печерском монастыре 18.09.2025 11:180 Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове 16.09.2025 17:350 Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре 16.09.2025 15:270 Мельницу Рудольфа Кикута на реке Обдех освятили в Печорском округе 10.09.2025 17:060 Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября
Церковь / События

Первый в РФ паломнический центр для ветеранов СВО открылся при Псково-Печерском монастыре

26.09.2025 15:42|ПсковКомментариев: 0

Чин освящения первого в России паломнического центра для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, который открылся на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей 26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Лев Савинов / Псковская епархия

Центр открылся в рамках сотрудничества Псковской епархии и благотворительного фонда «Христианское милосердие».

Его высокопреосвященству сослужили благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане, руководитель отдела по больничному служению иерей Евгений Ковалев, духовник сестричества милосердия храма святителя Луки Крымского при Псковской городской больнице протоиерей Василий Лупаков. Песнопения чина освящения исполнил мужской хор под управлением Гавриила Андреева.

За богослужением молились митрополит Симферопольский и Крымский Тихон; заместитель министра обороны Российской Федерации и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев; руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева; генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко с сотрудниками; делегация благотворительного фонда «Христианское милосердие»; директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко; ветераны специальной военной операции из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей - участники первого заезда реабилитационного центра.

После чина освящения митрополит Матфей поблагодарил за совместную молитву всех собравшихся и обратился к ним с проповедью. Также всех участников чина поприветствовали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Затем состоялась церемония подписания документов по передаче здания паломнического центра в ведение Псково-Печерского монастыря.

Также гости центра ознакомились с его инфраструктурой и пообщались с участниками первого заезда. Центр предназначен для психологической и социокультурной реабилитации участников СВО и членов их семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха, и рассчитан на 38 человек при единовременном размещении.

Установленное в медицинских кабинетах специализированное оборудование позволит корректировать психоэмоциональное состояние людей, снизить посттравматические стрессовые расстройства. Спортзал и площадка на открытом воздухе адаптированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, в центре созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах и организована творческая мастерская.

 

Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и при участии Русской православной церкви. Окормление ветеранов, проходящих реабилитацию на базе учреждения, планируется осуществлять силами братии Псково-Печерской обители. Кроме того, бывшие военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители и участвовать в паломнических поездках.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
26.09.2025, 15:420 Первый в РФ паломнический центр для ветеранов СВО открылся при Псково-Печерском монастыре 26.09.2025, 11:090 «Пастырь»: Воздвижение Креста Господня. ВИДЕО 23.09.2025, 20:420 Реставрация росписей завершается в печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 23.09.2025, 09:470 Святое дело
22.09.2025, 13:110 Воспитанники Псково-Печерской духовной семинарии побывали в «Михайловском» в праздник Рождества Богородицы 21.09.2025, 09:200 Рождество Пресвятой Богородицы празднуют православные сегодня 20.09.2025, 09:200 Ограждения хоров отреставрировали в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 19.09.2025, 11:160 «Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Дионисий. ВИДЕО
18.09.2025, 11:180 Панихида по павшим военнослужащим состоялась в Пскове 17.09.2025, 15:010 Крест и колокола освятили в великолукском храме Успения Пресвятой Богородицы 17.09.2025, 08:400 Икону Божией Матери «Неопалимая купина» чтит церковь сегодня 16.09.2025, 17:350 Научно-практическая конференция «Духовный путь Земли Великолукской пройдет в ноябре
16.09.2025, 15:270 Мельницу Рудольфа Кикута на реке Обдех освятили в Печорском округе 16.09.2025, 12:450 Ночная литургия пройдёт в Троицком соборе Пскова 19-20 сентября 15.09.2025, 20:000 Продолжаются реставрационные работы в храме Архангела Михаила в Псковском районе 13.09.2025, 22:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
12.09.2025, 10:430 Православные празднуют перенесение мощей князя Александра Невского 12.09.2025, 10:200 «Пастырь»: Об Иоанне Крестителе. ВИДЕО 12.09.2025, 08:400 Архимандрита Тихона вспоминают в Псково-Печерском монастыре 11.09.2025, 16:500 Епархия передала в школы Пскова 400 комплектов учебников по «Основам православной культуры»
11.09.2025, 15:400 Патриарх Кирилл рассказал, почему христианам не стоит пить 11.09.2025, 15:270 Виртуальный тур по Снетогорскому монастырю разработали ученики технопарка «Кванториум» 11.09.2025, 08:200 Православные чтят Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 11.09.2025, 07:300 Приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и ярмарку
10.09.2025, 17:060 Крестный ход на гору Соколиха от Снетогорского монастыря состоится 12 сентября 10.09.2025, 08:200 Художественная ковка украсит ограждение вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 10.09.2025, 07:300 День памяти святых Анны и Саввы Скирдников отмечают православные сегодня 07.09.2025, 11:000 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
06.09.2025, 16:000 Протодиакон Сергий Завьялов назначен клириком храма Александра Невского в Пскове 06.09.2025, 13:000 Воссоздание оконных и дверных проемов продолжается в Стефановской церкви в Пскове 05.09.2025, 15:342 Начался ремонт часовни на территории Псковской областной больницы 05.09.2025, 13:240 Утраченные галереи церкви Николы со Усохи в Пскове полностью восстановлены
05.09.2025, 12:540 «Пастырь. Защитники Отечества»: Военный священник, пожелавший остаться неизвестным. ВИДЕО 03.09.2025, 15:531 «Пастырь»: Школа как место духовной жизни. ВИДЕО 03.09.2025, 13:130 Музей истории 1071-го отдельного учебного полка спецназа восстановили в Печорах 03.09.2025, 11:080 Школа клиросного искусства объявляет набор на новый учебный год в Пскове
03.09.2025, 09:000 Студент Академии художеств расписывает стены часовни Серафима Саровского и Тимофея Святогорского в Пушкинских Горах 02.09.2025, 20:000 На Стефаниевской церкви Мирожского монастыря в Пскове завершается монтаж кровли 01.09.2025, 13:520 «Пастырь»: День знаний и новолетие. ВИДЕО 31.08.2025, 22:000 Плитку укладывают на территории церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах
31.08.2025, 19:300 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе 31.08.2025, 16:200 Стартовали противоаварийные работы по сохранению храма Мины, Виктора и Викентия в псковской деревне Кусва 31.08.2025, 13:200 Проректор Псково-Печерской Духовной семинарии принял участие в видеоподкасте 31.08.2025, 09:200 Теплые полы установят в церкви Николы со Усохи в Пскове
30.08.2025, 11:400 Митрополит Матфей встретился с участниками православного молодежного лагеря «Трилучье» 29.08.2025, 12:290 Завершается монтаж кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 29.08.2025, 08:000 Ореховый Спас отмечают православные 29 августа 28.08.2025, 21:400 Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре
28.08.2025, 14:410 Александр Козловский поздравил псковичей с праздником Успения Пресвятой Богородицы 28.08.2025, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня 27.08.2025, 17:350 Фотофакт: Дорожку из цветов выложили в Псково-Печерском монастыре 27.08.2025, 16:530 На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня
26.08.2025, 14:560 Патриарх Кирилл вручил псковскому губернатору орден князя Даниила Московского II степени 23.08.2025, 17:400 В Мальском монастыре Печорского района состоялось выездное заседание по реставрации 23.08.2025, 17:200 Студенты Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в форуме «Открытие» 23.08.2025, 10:300 Православный молодежный лагерь «Трилучье» открывается в Печорах
22.08.2025, 20:190 Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова 22.08.2025, 11:260 «Пастырь. Защитники Отечества»: военный священник Александр Смирнов. ВИДЕО 21.08.2025, 10:480 Новый сорт томатов вырастили в теплице Псково-Печерского монастыря 20.08.2025, 15:400 В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви
20.08.2025, 11:500 В Псково-Печерском монастыре установлена новая электрическая подстанция 19.08.2025, 13:540 Митрополит Матфей провел встречу с председателем «Изборского клуба» 19.08.2025, 13:170 В День памяти протоиерея Николая Гурьянова запустят дополнительный рейс до острова имени Залита 19.08.2025, 12:100 В следственном изоляторе города Пскова состоялось таинство крещения
18.08.2025, 21:400 Колокола освятили в усвятском храме Преображения Господня 18.08.2025, 14:390 Богом зданные пещеры в Псково-Печорском монастыре будут закрыты 27-29 августа 17.08.2025, 16:200 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме блаженной Ксении Петербургской в Пскове 17.08.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
15.08.2025, 10:210 Состоялись проводы мощей святителя Тихона из Псковской митрополии 15.08.2025, 10:150 «Пастырь»: Про Патриарха Тихона 13.08.2025, 23:050 Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.08.2025, 22:550 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона прошел в Пскове. ФОТО
13.08.2025, 09:080 Мощи святителя Тихона встретили в Пскове  12.08.2025, 15:080 В Псковском кремле собирают сцену для концерта «Хранитель церкви русской» 12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа 11.08.2025, 21:231 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru