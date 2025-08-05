Церковь / События

Первый в РФ паломнический центр для ветеранов СВО открылся при Псково-Печерском монастыре

Чин освящения первого в России паломнического центра для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, который открылся на базе паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей 26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Лев Савинов / Псковская епархия

Центр открылся в рамках сотрудничества Псковской епархии и благотворительного фонда «Христианское милосердие».

Его высокопреосвященству сослужили благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане, руководитель отдела по больничному служению иерей Евгений Ковалев, духовник сестричества милосердия храма святителя Луки Крымского при Псковской городской больнице протоиерей Василий Лупаков. Песнопения чина освящения исполнил мужской хор под управлением Гавриила Андреева.

За богослужением молились митрополит Симферопольский и Крымский Тихон; заместитель министра обороны Российской Федерации и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев; руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева; генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко с сотрудниками; делегация благотворительного фонда «Христианское милосердие»; директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко; ветераны специальной военной операции из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей - участники первого заезда реабилитационного центра.

После чина освящения митрополит Матфей поблагодарил за совместную молитву всех собравшихся и обратился к ним с проповедью. Также всех участников чина поприветствовали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Затем состоялась церемония подписания документов по передаче здания паломнического центра в ведение Псково-Печерского монастыря.

Также гости центра ознакомились с его инфраструктурой и пообщались с участниками первого заезда. Центр предназначен для психологической и социокультурной реабилитации участников СВО и членов их семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха, и рассчитан на 38 человек при единовременном размещении.

Установленное в медицинских кабинетах специализированное оборудование позволит корректировать психоэмоциональное состояние людей, снизить посттравматические стрессовые расстройства. Спортзал и площадка на открытом воздухе адаптированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, в центре созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах и организована творческая мастерская.

Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и при участии Русской православной церкви. Окормление ветеранов, проходящих реабилитацию на базе учреждения, планируется осуществлять силами братии Псково-Печерской обители. Кроме того, бывшие военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители и участвовать в паломнических поездках.