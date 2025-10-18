Церковь / События

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской начал работу вблизи псковской инфекционки

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенный из дерева в традициях русского Севера, начал свою работу рядом с Псковской областной инфекционной клинической больницей.

Фотографии: ГТРК «Псков»

Настоятелем церкви Новомучеников и исповедников Церкви Русской является иерей Антоний Рехлов, сообщает ГТРК «Псков».

Строительство храма на улице Шестака в городе Пскове началось по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в августе 2023 года. Был объявлен сбор пожертвований на строительство храма рядом с Псковской областной инфекционной больницей и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией.

С инициативой строительства храма выступил коллектив Псковской областной инфекционной клинической больницы под руководством главного врача Анастасии Повторейко. Храм задумывался как домовый при больнице и именовался в честь святых страстотерпцев цесаревича Алексия и лейб-медика семьи императора Николая II праведного Евгения Боткина. Однако впоследствии, в связи с отсутствием в районе храмов в шаговой доступности, было принято решение сделать храм приходским и наименовать его в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, сообщает Псковская епархия.

Храм выполнен из дерева в классической архитектурной композиции, которую принято называть «корабль». Она характеризуется тем, что все части – храм, трапезная и колокольня – выстроены в одну линию. Корабль, начиная от Ноева ковчега, — символ Церкви, образ единения людей, верных Богу.