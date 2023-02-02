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Архимандрита Иоанна вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) вспоминают в Псково-Печерском монастыре, он умер 5 февраля 2006 года, в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви русской, сообщает Telegram-канал обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«В конце жизни отец Иоанн иногда вздыхал: "Не дал мне Господь радость мученического венца, но благодарю его, что лицезрел я тех, кто в наше время явил свидетельство Божия присутствия в мире. Будем же так жить, чтобы и жизнь была Христос, и смерть – приобретение"», - рассказали в монастыре.

Последняя всенощная, за которой молился отец Иоанн, была посвящена памяти новомучеников и исповедников Российских.