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Лекция о формировании Псково-Печерского монастыря в XVI веке пройдет в Пскове

06.06.2023 20:00|ПсковКомментариев: 0

Лекция экскурсовода-фрилансера Михаила Куземки «…здати монастырь печерский, во псковской земле, под немецким рубежом…», посвященная 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, юбилей которого будет отмечаться 28 августа, в Праздник Успения Пресвятой Богородицы, состоится в Пскове 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке. 

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

На лекции Михаил Куземка расскажет о формировании монастыря в XVI веке, о драматических отношениях царя Ивана Грозного и игумена монастыря Корнилия, о легендах и вымыслах сегодняшнего дня.

Рассказ Михаила Куземки послужит импульсом к ознакомлению с выставкой книг «Обитель», которая располагается в библиотеке, заметили в учреждении. 

После лекции автор представит виртуальную выставку фотографии «Уставшими странниками дремлют башни».

Каждый в этот день сможет задать свои вопросы экскурсоводу-краеведу, а желающие смогут получить в подарок книги по случаю предстоящего Дня России.

Мероприятие начнется в 17.00. 

В библиотеке напомнили, что в 1473 году была освящена пещерная Успенская церковь. Этот год считается датой основания Псково-Печерского монастыря.

Посвящением церкви Антонию и Феодосию – основателям Киево-Печерской лавры, строители псковского монастыря подчеркивали его преемственность и его значительность (главная святыня Киево-Печерского монастыря – Успенской собор). И есть легенда о том, что Киево-Печерская лавра и Псково-Печерский монастырь связаны под землёй дорогой, по которой могут ехать верхом трое всадников в ряд.

Крепость же Псково-Печерского монастыря выросла в XVI веке при царе Иване Грозном и игумене монастыря Корнилии, послушничество которого пришлось как раз на годы Ливонской войны (1558—1583). Именно тогда возводятся те самые каменные стены и башни, которые сегодня поражают красотой и величием.

При игумене Корнилии монастырь превратился в мощную и неприступную крепость, став надежным форпостом Пскова на западном рубеже, получив значение и для всего Русского государства.

Теги: #библиотека #Псково-Печерский монастырь #монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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